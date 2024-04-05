與曱甴接吻不是夢　外企推售「昆蟲接吻器」　還有螞蟻迷你版

人可以有多變態？



每當我思考這個問題，似乎永遠找不到答案，因為總有能突破我想象力的事情出現，例如Legboot公司推出的「蟲子接吻器」。

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沒看懂這玩意怎麼用？看看那個粉紅的小嘴唇就知道了。這位小哥叼着一個粉色奶嘴，奶嘴前面有一根細小的彈簧，彈簧前面則是一個唇貼，就這麼用它對着蚱蜢戳，相當於吻了牠好幾下。

這不就是用嘴叼着棍子捅蟲子？乾淨又衞生。所以這是已經自來熟到連蟲子都不放過了？乍一看就有點變態，而仔細一看它的包裝更是重量級：蜜蜂撅起了自己的人類嘴唇，獨角仙直接搞出了一張大嘴，還有一個人類扛着網兜，誰能想到他不僅要去抓蟲子，還要對蟲子搞「強吻」。中間這位冷不丁一看，還以為這是寄生獸的昆蟲版。

我看完都裂開了，實在太抽象了。更離譜的是它還有一本「唇尖上的科普指南」，這本指南裏簡單地介紹瞭如何和蟲子接吻。説明書中介紹，如果和比較大的蟲子接吻就不需要任何裝備，首先就是把蟲子引導到棍子的末端，讓牠面對你。接下來就是嘟嘴，然後親上去。這時候還要注意配合喉嚨裏輕微的「鳴叫」，讓對方知道你是求愛而非吃掉牠們。還要避免視線接觸，小心嚇到牠們。

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説了這麼多注意事項，我還是感覺試試就會逝世。而如果想要親吻小蟲子就需要「蟲子接吻器」來輔助實現了，畢竟人類的愛太沉重，大嘴唇子很有可能一口就把動物壓碎。接吻器的嘴唇分為兩種型號，一種是迷你的，但這個尺寸估計也夠一口吻遍蟲子全身了。另一種是更小的拓展型號「微型唇」，兩種疊加在一起，就能親吻到更小的蟲子。例如細小到看不清的火蟻，用普通的接吻器根本瞄準不到目標，所以想要和牠們接吻，需要在大嘴唇上再加一個小嘴唇，不僅加長了距離，而且親起來更精準。小哥説自己很難單獨親吻到一隻螞蟻，所以乾脆來個橫掃千軍，親了好幾隻。

有意思的是，據介紹這種螞蟻也不是省油的燈，牠們在咬人時會用腹部對目標註射毒液。受害者除了刺痛感，還有一些被火燒傷時的感覺，對一些敏感羣體來説，這種痛苦甚至有可能致命。還好他在騷擾蟻羣的時候沒有被攻擊到。

手冊裏還有「目標昆蟲的圖鑑」，例如蚱蜢，親完了之後給自己的吻技打個星，留下一行親吻後的體驗。對着圖鑑收集親吻體驗，既有渣男的感覺，又像是寶可夢大師。而且整個過程也算是「猥瑣」到了極致，悄悄接近後扔出的不是精靈球，而是自己的大嘴。而且這個過程很艱難，畢竟會飛會跳的都難抓，只有土裏的蚯蚓好對付了，捧在手上深情一吻，看得我晚上都不餓了。

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説起來小哥是個真正的「開圖鑑狂魔」，但是要找到足夠多的蒼蠅還是要挑對場所。除了以上這些，手冊上的蟲子種類還有不少，像是蟑螂，小哥還真去翻了翻，可惜沒有找到，建議去廣東，説不定蟑螂直接親你臉上。此外圖鑑裏還有蟋蟀、螢火蟲、蜻蜓。

網友看完，也是滿腦子的問號，比如想幫蟲子們討回公道；有人好奇，這個玩具會不會傷害狗？（我懷疑這説的是我們單身狗）還有想帶上挑戰兇猛野獸的，誰説只能親蚊子？也有人感嘆戴上是不是可以和蜘蛛俠接吻了。不過説起來，什麼都親只會害了自己，畢竟體型不同，感官上也不一樣。當我們和蟲子、小貓互動的時候，你可能感覺畫面很温馨。但在小動物們的眼中，畫風可能就是這樣的：

當我們和蟲子、小貓互動的時候，你可能會覺得畫面很溫馨。但在小動物們的眼中，畫風可能就是這樣的。（《進擊的巨人》截圖）

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