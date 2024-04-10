女稱陰道有「奇怪東西」失眠　醫竟夾出死曱甴：不知在裏面多久了

近期環境衛生問題備受重視。



害蟲出沒在餐廚已經夠驚悚，洪都拉斯一名女性日前因難以入睡和「極度不安、煩躁、出汗」求診，結果醫生檢查發現，女子陰道內有一隻死掉的蟑螂。

醫生用內視鏡驚見「陰道內有昆蟲」：不知在裏面多久了（點圖放大閱讀）：

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《太陽報》報道，洪都拉斯首都德古加西巴（Tegucigalpa，又譯特古西加爾巴）一名婦科診所醫生卡利克斯（Marco Cálix，暫譯）回憶，日前有一位女性患者來就醫，她向醫生描述自己前一天晚上輾轉難眠，因為她感覺有「極度奇怪」的東西困在她的陰道內。

卡利克斯醫生用陰道內視鏡檢查發現，女患者陰道內的確有一隻昆蟲外型的物體存在，之後利用工具將這隻昆蟲取出，才發現是一隻死掉的蟑螂。

而醫療團隊目前並不清楚這隻蟑螂生前是如何進入女患者體內，也不知道蟑螂在那處存在了多久。

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這樁奇聞連卡利克斯醫生都是頭一回見到，他說，患者陰道內發現保險套、情趣玩具是很稀鬆平常的事，但「發現蟑螂是另一個等級的事」。

據報，昆蟲進入人體內可能會帶來危險，因為牠們會刮傷陰道或是耳朵等敏感組織，進而引起感染。

卡利克斯醫生也提醒，陰道感染通常會出現惡臭分泌物、出血、腫脹或皮疹，若感覺不舒服就要馬上就醫。

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而蟑螂跑進人體內也並非首例，2006年南非一家醫院曾有過2年內在民眾耳朵裏取出共24隻小昆蟲的紀錄，包含10隻德國小蠊、8隻蒼蠅、3隻甲蟲、1隻蜱蟲、1隻椿象（assassin bug），以及1隻嚴重受傷的蛾。

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