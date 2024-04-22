好奇惹禍！警父忘帶佩槍　14歲女把玩誤扣板機中槍亡　姊回家發現

馬來西亞發生擦槍走火意外，1名14歲少女中槍身亡。該少女父親任職警察，事發當天因忙於外出處理搬家事宜，卻忘記帶同手槍，少女疑好奇拿起槍枝把玩時，不幸擦槍走火，中槍倒臥房間地板。死者姐姐回家時揭發意外，隨即報警求助，可惜少女當場被證實不治。經當地警方調查後，相信事件無可疑，亦無涉及刑事成份，故列作《猝死案》處理。



馬來西亞有任職警察的父親遺留配槍於家中，14歲女兒誤扣板機中槍亡。（示意圖／GettyImages）

綜合馬來西亞媒體報道，事發於4月16日（本周二）下午12時45分，沙巴拿篤（Lahad Datu）一間住宅發生槍枝走火意外，導致1名14歲少女喪命。該少女父親任職警察，當天外出時因遺留佩槍在家中，少女拿起手槍，卻不慎扣動板機，擦槍走火下繼而中槍倒地。

死者16歲的姐姐放學回家時，發現她倒臥於房間地板不起，渾身是血加上昏迷不醒，隨即報警求助。警方接報後連同救護員趕到現場，可惜少女當場被證實不治，其遺體之後運送至醫院進行解剖。

死者姐姐放學回家時，發現她倒臥房間地板昏迷不醒，救護員到場證實傷重不治。（示意圖／GettyImages）

當地警察總監侯賽因（Tan Sri Razarudin Husain）表示，他們案發後檢獲1把Walther P99型號手槍，又交代死者父親為拿篤警區主任伊斯梅爾（Dzulbaharin Ismail），他於本月初才接任成為新拿篤警區主任。伊斯梅爾當天因為忙於外出處理搬家事宜，卻忘記帶同手槍，死者疑好奇拿起槍枝把玩時，不幸擦槍走火，繼而導致悲劇。

警方事後和3名證人錄取口供，包括此案唯一目擊者，即死者的姊姊。另外，根據解剖報告顯示，死者右胸有槍傷，子彈擊中肺部並穿透身體背部，但經調查後相信案件並無牽涉刑事成份，故列作《猝死案》處理，同時呼籲外界不要胡亂揣測。侯賽因又指，少女遺體稍後將安葬在甘榜加密斯的穆斯林墓園。

（綜合）