返新工3星期升職！未過試用期變身主管　新仔呻：自己都未搞得掂

入職3星期就獲得升職，是能力太強抑或另有古惑？馬來西亞有打工仔大呻，他上新工僅入職3星期，卻因前主管突然離職，全部門連同他只剩下3個人，他即使連試用期還都沒通過，就被老闆升任為新的部門主管。打工人直認自己對公司操作並未熟悉，加上很多問題來不及向前主管請教，崩潰稱「我自己都搞不定自己，要怎樣去管人？」，並疑惑應否離職。有網民覺得樓主公司「有伏」，「好大一個坑」、「盡快走最好，很明顯管理手法有問題」；但亦有人覺得只要薪金「給到位」，則無問題。



有打工仔入職3星期便獲老闆升職，突變部門主管令他苦呻「我自己都未搞得掂」。（《大叔的愛》劇照）

「才剛入職3個星期就變主管」該打工仔於facebook專頁「Ricebowl鐵飯網-解決您的求職難題」投稿，訝異表示「天下事無奇不有」。他表示，自己剛入職公司僅3星期，連6個月試用期的指標都還沒完成，卻因原本的主管突然離職，全部門連同他只剩下3個人，所以老闆直接通過其試用期，並升任他為新的部門主管。

樓主形容「我整個黑人問號」，事關他連公司軟件操作都還沒熟悉，很多問題來不及向前主管請教，對方卻已「人間蒸發」，覺得無人可跟從本來已經很可憐，現在還被升任主管，故對自身能力感質疑「我自己都搞不定自己，要怎樣去管人？」，又稱目前情況「簡直是莫名其妙」。樓主疑惑應否離職，惟朋友指出只需3周便能升職，認為是「前所未見的大好機會」，故感迷茫發文詢問他人意見。

樓主糾結應否提出請辭，朋友卻認為是「前所未見的大好機會」，故感迷茫。（《大叔的愛》劇照）

許多網民覺得樓主的公司「有伏」，勸他「早走早着」，「好大一個坑」、「盡快走最好，很明顯管理手法有問題」、「奇葩公司無所不在，外表好看，不進去真不懂有啥」、「你知道前主管離職原因沒？不可能離職連通知一聲都沒」、「你部門以後可能會變成你一人工作，其他人都可能會辭職或被炒」。不過，其他網民另有看發，認為只要「錢到位就可以了」，只需要小心處理公務事，「當上主管位置後，記得不確定的文件絕對不要簽，簽了要負法律責任」。

（FB「Ricebowl鐵飯網-解決您的求職難題」）