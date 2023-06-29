我係你上司！主管入職2年同事以為係同級　尷尬急問：點澄清好？

身為上司卻被下屬一直當是同級，也太尷尬了吧！有在小公司任職主管級人員的打工仔發文訴苦，指新同事入職時，老闆並沒有告知其主管級身份，以致入職2年以來，下屬一直以為他是同級同事，分配工作給他們時還被指「扮大牌」，所以感到無奈，不過又擔憂自己澄清職級關係，大家會變得尷尬，故於網上詢問「我應該點澄清好」。有網民認為這般小事都未能處理，相信樓主不適合主管位置；亦有好心人留言建議可從電郵或飯聚入手，既說明職級且同時打好關係。



樓主指新同事入職時，老闆並沒有告知其主管級身份，以致下屬一直以為他是同級同事，分配工作更被指是「扮大牌」，無奈問有何方法澄清。（《大叔的愛》劇照）

樓主在Facebook奴工處以「同事唔知我係佢哋老細，以為我扮大牌」為題發帖，指他在規模較細的公司任職約2年，全公司只有4至5人，而其職位為主管級，日常主要是分配工作予下屬，以及管理他們紀律，並涉獵多些行政事務，其他大部分工作事項則和下屬無異。

樓主稱，他最近才知悉原來有2名同事不知其上司身份，更以為大家是同級，所以當指示他們工作時，會被在背後指「扮大牌」。樓主將有關情況歸咎於新同事入職時，老闆不會介紹其職位，只叫同事有不懂的地方可以詢問他，故無奈稱「我應該點澄清好，自己講出嚟又尷尬」。

樓主近日才知悉有同事不知其上司身份，更誤會大家是同級，所以當指示他們工作時，便會被指「扮大牌」。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

有網民認為樓主作為上司，應要具備足夠能力處理這般小問題，而非網上尋意見，「問得呢個問題都證明你唔適合做Supervisor啦」、「即係你氣勢唔夠，你夠嘅話低層都可以好似高層咁」、「老闆無介紹，你唔會自己講？」、「細公司就無需要介懷呢啲嘢啦，過客而已」；更嘲笑樓主「可以轉工做臥底」。

有人則認真建議樓主可以透過電郵和飯聚方式，與同事釐清職級身份，「係Emil下款加返個Title，有意無意畀另外同事知你高級過佢」、「找位朋友幫手，打電話話係客人，要搵某Supervisor」、「做上司嘅間唔中係要請下食飯」。

（FB奴工處）