29歲女便秘蹲廁所半小時　肛裂劇痛送院　醫生提2個習慣改善問題

便秘是都市人十分普遍的健康問題。內地有年輕女會計，因工作長期忽略飲食和休息，有長期便秘問題，每次都要至少蹲在廁所半小時，近期終因蹲太久造成肛裂劇痛，須立即送院治理。醫生建議要預防肛裂，注意合理安排排便時間及攝入足夠水分，都可改善或避免相關問題。



女會計因工作忙忽略飲食及休息，長期有便秘問題，早前有次蹲在廁所長達半小時後，終因肛裂而送院。（GettyImages）

綜合內媒報道，內地有29歲女子，在一家知名公司做會計，因工作忙忽略飲食及休息，長期有便秘問題，早前有次蹲在廁所長達半小時後，終因肛裂感到痛楚不堪，須入醫院治理。醫生檢驗她的情況後，也說「下次記得不要坐太久，10分鐘解決不了的問題，再坐也沒用」。

醫生指坐得太久，影響血液循環之餘，也會增加直腸的壓力，特別是長時間用力，是導致肛裂誘因。醫生又說，現代人會長時間坐在馬桶上玩手機，這對身體造成傷害，因直腸並不是設計來承受長時間壓力。

醫生指改變一些生活習慣，如合理安排排便時間，攝入足夠水份，都可大大改善或避免肛裂問題。（資料圖片）

醫生提到喝水量影響腸道健康，足夠的水分可以幫助軟化糞便，減少排便時用力的時間及力度，這對預防肛裂最為重要，不要等到感到口乾才喝水，這時身體已處於相較脫水的狀態，只要改變這些生活習慣，如合理安排排便時間，攝入足夠水份，都可大大改善或避免肛裂問題。