「世上最短國界」僅85米　一邊是非洲國家摩洛哥　另一邊竟是這國

誰能想到，西班牙與摩洛哥擁有着世界上最小的陸地國界，全長只有85米。



但是等等，西班牙在歐洲南部，摩洛哥在非洲北部，他倆中間隔着海呢，怎麼還有陸地國界？

西班牙與摩洛哥擁有着世界上最短的陸地國界線，全長只有85米。（YouTube@Nas Daily）

西班牙與摩洛哥擁有着世界上最短的陸地國界線，全長只有85米。（YouTube@Nas Daily）

西班牙與摩洛哥擁有着世界上最短的陸地國界線，全長只有85米。（YouTube@Nas Daily）

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其實這個位置原本是一個小島，名叫戈梅拉島，面積只有兩個球場那麼大，是西班牙在1564年佔領的北非屬地，所以自然距離摩洛哥很近。

起初這個位置就是一個島，是與摩洛哥沒有陸地接壤的，但一次地震直接改變了當地的地理格局，在大量沙子衝擊下，把這個小島變成了半島。

島嶼和陸地相連後，也就有了陸地國界。

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儘管摩洛哥多次聲稱戈梅拉島應該是自己的，但現在島上依然是西班牙佔有，兩國的邊界就是靠一根繩子攔在中間，看着還挺草率的。

西班牙（Reuters）

戈梅拉島上也沒什麼東西，只有負責駐紮在此的西班牙士兵，島上的補給都只能靠船隻定期運送。

總感覺説不定哪天大自然再發神威，這個最短的陸地國界又會被海水淹沒了。

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