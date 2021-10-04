史上最悲情蔣夫人　至死無法揭蔣介石負心　成共產黨政協死於香港

叱吒民國歷史的蔣中正，不只是以北伐、抗日戰爭而有名，他的「女人緣」更是出了名的好！在與宋美齡結婚之前，蔣中正身邊就有三位女人，分別是元配毛福梅、小妾姚冶誠，以及第三位妻子——陳潔如。



蔣中正並不愛元配毛福梅，而姚冶誠出身卑微，從沒有正式名分，唯獨第三位妻子—陳潔如，得到了蔣中正最多的寵愛。

但是這甜蜜的感情卻因為蔣中正狠心分手而告吹，陳潔如甚至受到蔣中正與國民黨的打壓，一輩子都無法公開兩人的感情世界。究竟這陳潔如是何方人物，為何當年能夠迷倒蔣中正？兩人的愛情又是如何走向決裂？本文將帶你窺探陳潔如不為人知的人生……

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13歲與蔣中正陷入熱戀，母親強力反對

陳潔如出生於上海，家境富裕，父親陳學方是在當地經營紙業的知名商人。年紀輕輕進入中華民國首任教育總長蔡元培創辦的上海愛國女子中學就讀，在學校與大商人張靜江的女兒成為好友。13歲的陳潔如有一天又來到張家做客，偶然遇見了同時來訪的蔣中正，因為面容姣好、氣質出眾，立刻引起了蔣的興趣。有一次，兩人又在張家碰面，蔣中正直接逼著陳潔如答應約會，但第一次約會蔣就帶她到旅館開房間，害羞的陳潔如當場奪門逃走，蔣中正還不死心，繼續展開奪命連環式追求法—狂打電話，害得陳潔如感到不知所措，但最終還是漸漸對蔣產生好感。

然而，陳潔如的母親極力反對兩人交往！陳母認為當時的蔣中正早有一妻一妾，又來追求根本是標準的渣男行為，如果女兒嫁給他肯定惹來不少流言蜚語。蔣中正為了抱得美人歸，向陳家誇下海口：「將斷絕與元配、小妾的關係，讓陳潔如成為他唯一合法的妻子。」於是，陳母看在女兒分上仍答應了這門婚事。

慘遭負心漢狠心離棄，還被要求離開中國

儘管對陳家許下承諾，也與陳潔如相伴多年，蔣中正最終還是食言了！他為了拉攏上海銀行團支援北伐大業，決定迎娶更有錢的大小姐——宋美齡，當時宋家可是在政商界最有影響力的家族，得到了宋家的支持，無疑是給蔣中正的事業一個強而有力的金援支柱。蔣中正為了斷絕與其他女人的關係，連續三天在《申報》刊登身為「黃金單身漢」聲明：「毛氏髮妻，早經仳離；姚陳二妾，本無契約。」陳潔如收到了蔣中正離棄她的消息差點昏過去，因為這則聲明根本胡扯，兩人正式的公證結婚、七年的夫妻相處怎可能是謊言？蔣中正想迎合宋家開出的條件，立即要求陳潔如離開中國，待北伐成功以後再接回她。陳潔如怎麼可能馬上接受，但是在蔣中正一連串花言巧語下，她也只好傷心欲絕地遠赴美國。

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學成歸國與蔣中正斷絕來往，投靠中共

被狠心分手的陳潔如，沒有因此渾渾噩噩度日，五年的旅美生活她勤奮學習，甚至在哥倫比亞大學獲得了教育學碩士學位。1933年，陳潔如學成歸國，下定決心斷絕了與蔣中正的關係，專心在自己的家庭生活和事業上。直到1949年，在國共內戰慘敗的國民黨退守台灣，陳潔如拒絕跟隨國民政府離開中國，她反而接受了蔣中正最痛恨的敵人——共產黨員的推薦，留在上海市擔任盧灣區的政協委員。

選擇移居香港，一封回信打臉蔣中正

陳潔如在1961年後決定離開上海，改名「陳璐」並移居到香港。因為年輕時曾經照料過蔣中正的兒子蔣經國，為了感念過去受照顧之恩，蔣經國給予不少經濟援助。蔣中正也曾託人傳話給陳潔如，想與她回憶往事，信中寫道：「往昔風雨同舟的日子裡，所受照扶，未曾須臾去懷…」不料，陳潔如回信：「三十多年來，我的委屈惟君知之，然而為了保持國家榮譽，我一直忍受著最大的自我犧牲」，可見她對「被分手」一事仍難以釋懷，也道出了一輩子的不諒解。

晚年出書揭發戀情，卻被國民黨百般阻撓

晚年的陳潔如還有另一番作為，那就是出版回憶錄。《陳潔如回憶錄》中詳述了她與蔣中正之間的感情關係，也特別提到了當年慘痛的戀愛悲劇。而這樣的內容對蔣氏父子以及當時的國民黨來說，簡直犯了大忌呀！如果回憶錄順利上市，等於是公開國家元首不可告人的私生活，於是國民黨百般阻撓，甚至以高價向出版社收購，讓回憶錄無法出版。陳潔如到死前，都遲遲等不到回憶錄出版的那天。她在1971年病逝於香港，而回憶錄一直到蔣氏父子相繼過世後透過他人重新編寫才出版，那些不能公開的感情世界終於能公諸於世，還給陳潔如一個公道。

雖然後世有學者，如中國史學家楊天石，認為《陳潔如回憶錄》有妖魔化蔣中正的嫌疑，回憶錄並非作者親筆，也有諸多錯誤。而回憶錄的內容是真是假，真相只有陳潔如與蔣中正兩人最清楚，能夠肯定的是「陳潔如被狠心拋棄」始終是事實，讓她從此走上飽受打壓、不能公開愛情往事的悲情人生。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：蔣中正為了錢狠甩她！出書揭發惡行卻慘遭國民黨封殺⋯史上最悲情蔣夫人一封回信打臉負心漢】