號稱人類史上最羞家戰爭　澳洲皇家軍團大戰2萬隻大鳥　連戰連敗

從古至今，人類史上發生過數以萬計的大小戰役，戰爭一般都是人與人之間的衝突。



然而，在澳洲曾經發生一場人類與動物的大戰，由身經百戰的皇家炮兵團對上2萬隻大鳥——鴯鶓，看似應該壓倒性勝利的獵捕行動，人類軍團卻慘敗給對手兩次，還因此噴掉了數萬發的子彈，成了歷史有名的「鴯鶓戰爭（Emu War）」。

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鴯鶓大舉入侵澳洲農田

第一次世界大戰過後，大量的澳洲退伍軍人與英國老兵移民到西部澳州，他們在當地種植小麥，野外拓墾已是困難重重的生活，這些移民卻遇到了更棘手的問題—鴯鶓（粵音：兒苗）。鴯鶓是澳洲土生土長的大型鳥類，身材龐大高達2公尺、體重約45公斤，不只是體型大，更令人訝異的是他們超凡的移動速度，全力衝刺可達每小時80公里，且一步能跨3公尺。2萬隻鴯鶓為了尋找棲息地，從內陸遷徙到沿海地區，牠們發現了人類的小麥耕地與豐富的水源，宛如一座鳥間天堂，於是大舉入侵吞食了農民辛苦耕種的小麥，身材巨大的牠們還破壞了農地圍欄造成極大的損失，幾乎成了一場噩夢。受不了的農民決定向政府求救，國防部火速同意了人民的請求，不只援助了機關槍，還指派了澳洲皇家炮兵團前來支援，準備一舉剿滅來犯的鴯鶓大軍。照理來說，有了最精良的軍人以及現代武器，應該能獲得壓倒性的勝利；然而，他們嚴重低估了鴯鶓的戰力。

1932年，澳洲皇家炮兵團第七炮兵連的指揮官—G·P·W·馬里帝茲（G.P.W.Meredith）少校來到當地展開了第一次行動，派出了兩名士兵配備路易士機槍等著獵殺這群大鳥。他們首先引誘鴯鶓進入埋伏圈中，但是聰明的鴯鶓沒有中計，反而巧妙運用了「游擊戰」，時而成群結隊，時而四處逃竄，讓士兵摸不著頭緒，根本難以射擊，第一次交手毫無斬獲。緊接著，馬里帝茲決定在當地水壩設下另一個埋伏，有超過1000隻鴯鶓被誘進埋伏圈，但是鴯鶓移動的速度驚人，士兵們只能亂槍打鳥，火力全開下也只擊中了12隻，倖存的鴯鶓四散跑走，只留下呆愣愣的人類部隊。有了前兩次的經驗，馬里帝茲發現鴯鶓移動非常快速，為了對付這支「快跑部隊」，他想出了另一個方法—將機關槍安裝在卡車上追擊牠們。可惜這方法一點用處都沒有，卡車的速度仍然追不上鴯鶓，而且士兵在搖晃的車上也無法準確射擊。

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雙方激戰六天後，馬里帝茲少校決定舉白旗投降，因為他根本無法制服這些大鳥！第一次的獵鳥行動耗費了將近2500發子彈，僅殺死了大約200隻鴯鶓，戰敗結果很快被媒體爭相報道、嘲諷，在輿論壓力下，澳洲軍團只好匆匆撤出戰場。第二次行動仍敗給了鴯鶓軍團。當澳洲軍團撤退以後，鴯鶓更肆無忌憚地襲擊農田！忍無可忍的農民再次請求政府援助，國防部立即調動兵馬重返戰場，決定與鴯鶓展開殊死決戰。

在第二次行動的前兩天，遠道而來的軍團首戰就擊殺了約40隻鴯鶓，然而到了第三天戰績卻愈來愈差，炮兵團仍然找不到對付這群大鳥的絕佳戰法。第二次行動耗時了一個月，人類又再次敗給了大鳥軍團，根據統計，他們共打出近萬發的子彈，卻只殺死了986隻，更準確來說只擊斃5%的敵人，仍有上萬的鴯鶓逍遙法外。鳥類學家多明尼克・塞爾溫提（Dominic Serventy），曾對這場失敗的「人鳥大戰」嘲諷了一番：「射擊手們向大量鴯鶓開火的夢想是十分荒唐的。鴯鶓的首領實行了游擊戰術，笨重的鴯鶓們立即四散為無數個小群，導致了軍方白白耗費了大量裝備。因此在大約一個月後，一支垂頭喪氣的部隊退出了作戰地。」

雖然這場由人類發起的「鴯鶓戰爭」以失敗告終，不過澳洲政府很快就想出了一個絕佳辦法—懸賞捕殺，只要當地人有能耐殺死鴯鶓，便能獲得高額賞金。果然懸賞制度比派遣軍隊有效，短短六個月的時間，就有5萬多人參與了這場獵捕行動，也讓澳洲的鴯鶓數量銳減。現在的澳洲，鴯鶓已有法律保護，不得任意捕殺，只能透過人工養殖食用。不過當人們看到這群大鳥時，仍會不經意想到歷史上這一場超糗的鴯鶓戰爭！

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：皇家軍團對戰2萬隻大鳥！連噴數萬發子彈，還慘輸投降兩次…揭人類史上最糗戰爭】