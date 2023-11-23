嘔！齋啡飲管啜到異物　吐出驚見原隻曱甴　同行食客：以為咖啡豆

經過這次會否對喝咖啡有陰影？有港男近日與友人到九龍灣一餐廳用膳，飲用凍齋啡時在飲管中啜出異物，吐出一看驚見疑為原隻曱甴，頓時大感惡心。餐廳得知情況為港男更換新飲品，他其後已向食環署舉報事件，網民看過相片直呼恐怖，紛紛表示「今次真係飲到你嘔」、「求事主心理陰影面積」。



有港男近日與友人到九龍灣一餐廳用膳，飲用凍齋啡時在飲管中啜出異物，吐出一看驚見疑為原隻曱甴。（fb「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

食安問題可大可小！有網民近日於Facebook群組發文，指與友人一同於九龍灣一家餐廳享用下午茶，卻不幸遇上恐怖經歷。樓主與友人同樣點了鮮茄焗豬扒飯，並分別選擇凍齋啡及凍檸茶作餐飲，連用凍飲套餐收費為每人48元。

沒料友人飲用咖啡時，竟在飲管中啜出異物，「有嘢吐返出嚟」，一看驚見為原隻疑似曱甴的昆蟲，即時食慾頓失。樓主指友人向餐廳反映情況後，職員僅更換1杯凍齋啡了事，友人考慮過後已向食環署舉報事件。事後樓主不禁稱「好彩飲檸茶」未有「中招」，但對餐廳衛生情況大失信心，揶揄稱「我以為杯咖啡有咖啡豆咁高級」。

樓主與友人同樣點了鮮茄焗豬扒飯，並分別選擇凍齋啡及凍檸茶作餐飲，連用凍飲套餐收費為每人48元。（fb「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

不少網民看過「加料」咖啡相片直呼恐怖，認為樓主友人或因事件留下陰影，「有蛋白質嘅味道」、「凍飲嚴重過熱食，係全單接收隻曱甴嘅病毒細菌，未計心理陰影」、「放咗入口，今次真係飲到你嘔」、「求事主心理陰影面積」、「講真斷正應該真要報食環」。

亦有網民分享類似經歷，「我試過飲罐裝可樂，入口有檸檬肉感覺，心諗唔對路，我唔係飲檸樂，吐出嚟仲郁緊……自此我以後飲嘢都會望下支飲筒入面先用」、「記得我丁屎咁細個嗰時有試過，隻嘢暱埋喺條飲筒入面，一啜就入口」。