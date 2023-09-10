港男設計師靠改造蝸居奪國際大獎　最細僅70呎　398呎單位裝電梯

60歲的梅姐，退休後喜遷新居。雖只有19m²（約204平方呎），卻能輕鬆住下自己、姐姐和女兒三人，還可以請朋友來搓麻將……90後夫婦Claire和David結婚5年，終於買下第一套房。他們在37m²（約398平方呎）小公寓裡裝電梯，家裡能一邊辦9人聚會，一邊還有私密空間可以獨處……



編輯：朱玉茹（一条）

香港80後林揆沛（Patrick Lam），是這兩套住宅的設計師。7年來，他專注研究極小戶型，已經做了50多套改造，最小的只有約6.5m²（約70平方呎）。

2020年，他創立的事務所成為香港第一個拿下Dezeen設計大獎的事務所。7月底，一条在香港見到了林揆沛，和他聊了聊小戶型極致改造的秘密，生活的舒適，如何不被面積所困。

398呎單位一分為二還能裝電梯 點圖放大看看林揆沛的蝸居改造作品精選：

+ 49

「面積再大，沒有舒服的感覺也不是家」

「酷熱」預警的7月末，我們來到香港。烈日當空，人群湧動的街頭上卻不見一頂太陽傘。好奇之下詢問當地人，對方答：「（香港）地方太擠，你一打傘就打到旁邊人，乾脆大家都不打咯。」再往前走，路過一家房產中介。密密麻麻的宣傳單中最便宜的，是近油尖旺一間建築面積41m²（約441平方呎）的老破小，售價近400萬港幣。「這差不多是香港的平均水平。香港是出名的地小人多，地價很貴的。」建築師林揆沛告訴我們。

他自小就住在香港的舊唐樓裡，對狹窄而昂貴的居住空間並不陌生。 「我們家200多呎，隔了5個房間，爸爸住一間，媽媽跟我還有哥哥住一間方便照顧。我都沒有床睡的，就掛一塊布吊在床上，我睡在布上。」「客廳也非常小，基本你躺下就沒有空間了，面前就是五個門（兩個房間、廚房、廁所、大門）對著你。這是很典型的一個香港式戶型，我們笑稱是『五鬼拍門』。」

在香港中文大學讀了建築和藝術雙專業後，林揆沛開始專門研究極小戶型。 2017年至今，已經完成了50多套改造項目，最小的只有約6.5m²，平均都是18.5-65m²。找到他做改造的有結婚多年才買下第一套房的小夫妻，父、子、孫三代住一個小房子的大家族，剛畢業沒錢、和一群同齡人合租的年輕人……

【延伸閱讀】IKEA親自示範平價改造法 百呎納米樓變型格公寓 藏大量收納空間（點圖放大瀏覽）：

+ 26

項目做得越多，他越發意識到小戶型設計背後隱藏著的更大的社會問題：房價飛漲年輕人買房難，跨代共居的矛盾與隱私……「它不僅是在香港，在上海、紐約、東京等等很多城市都越來越嚴重，其實是整個世界性的現象。我做的雖然只是一個個小家的改造，其實是希望能提供一些可能的解決思路。」

我們跟隨林揆沛前往剛完工的新項目。屋主是60歲的梅姐，住了一輩子的老唐樓，退休後終於搬進新房。雖然只有19m²，還要與姐姐、女兒同住，但見了林揆沛的設計後，梅姐臉上立刻笑開了花。「地方雖然小，但是設計得沒有浪費一個角落，什麼都有。一進家門，就覺得好漂亮、舒服、開心，陽光滿屋。其實你還想要什麼呢？」梅姐向我們感嘆。「面積再大，沒有舒服的感覺也不是家。比上不足，比下有餘，我覺得很滿足。」

以下是林揆沛的自述。

給小空間一個彈性：398呎裝電梯，還能9人聚會

我們生活的需求，其實是隨著時間在不斷改變的。單身、有伴侶、有孩子，不同的人生階段，甚至就是每天的不同時間，可能都會有不同的需求。通常來找我的人，他們本身房子不大，但是想滿足的需求又很多。如何給小空間一個彈性，讓同一個空間可以變換出不同的模式和可能性，是改造的重點。一個很巧妙的方法，是加入活動的配件。

「靜觀連廊」是一個典型的案例。屋主是90後夫妻Claire和David，結婚5年一直租房住，這是買的第一套房子。Claire是做藝術和設計工作的，朋友比較多很活潑。 David做IT工作，更宅一點。他們就希望家裡既可以請朋友來聚會、活動，同時也要有比較私密的空間可以不被打擾。香港人其實很少會帶朋友回家，一方面是家裡小坐不下，另一方面是儲物空間不夠，很多雜物都只能堆在外面，不好意思被外人看到。這兩個問題在原戶型中同樣存在。

90後夫妻的第一套房：398呎單位裝電梯，能9人聚會（一条授權使用）

房子本身只有37m²（約398平方呎），被隔成了3塊，每個房間都很小且窄，但是樓頂很高，有3米3。利用這個優勢，我們把原來的隔牆都拆掉，加了一個可拆卸的平台，把兩房變成了上下兩層。相當於多了一倍的面積，採光和通風也比原來好很多。下層有1米8的高度，剛好夠一個人走過去。一半面積是生活區，一張沙發和長桌椅，就能完全滿足夫妻倆看電視、吃飯等日常需求。另一半面積是活動區，沒有放置家具，方便女生練瑜伽。男生則利用平台的鋼架結構做了一個吊床，可以躺著看書，好像度假的感覺。下雨的時候，這一塊也可以用來晾曬衣服。

上層就相當於是臥室，利用圍欄做了一個睡前的工作台，也可以同時看到下面的電視。活動的電樓梯，給了他們一個選擇的權利。電梯收起來，兩個區域就完全獨立開來、互不打擾，底下請5-7個朋友來聚會都完全沒問題。睡覺的時候一般就放下來，方便起夜去廁所。

廁所和所有的儲物空間，全部「裝進」一個3米高的弧形牆面裡，變成造型的一部分。所有雜物都能放進去不說，還可以把管道、熱水器、抽油煙機這些藏起來，看上去家裡就會大很多、乾淨很多。

【延伸閱讀】MUJI進軍二手市場 教科書式示範舊樓改造要訣 廚房間隔牆全打通（點圖放大瀏覽）：

+ 8

另一個例子是「智能禪室」。原本45m²（約484平方呎）的兩房一廳，一家三口住，空間雖緊湊也還算足夠。但屋主夫婦Eric和Lory的工作都經常需要出差，所以很多時候需要媽媽住過來幫忙照顧小孩。媽媽的住處、小孩的娛樂空間還有大人的休閒空間，其實都只能在客廳這個小區域裡實現。

我們選擇把廚房改成開放式的，和客廳變成一體，更加開闊。整體都做了升高的地台，藏有大量的收納空間之外，還有一個可升降的檯面，和一道拉門，可以變換出4種不同的模式。檯面升起來，就變成是大人們茶室；降下去，則是小朋友的遊樂場，或是一家人的影音室。關上拉門，就可以當一個客臥。拉門上方有隔欄可透氣，壓紋磨砂玻璃亦可保留日光。再將走廊的拉門關上，廳與房都能保證各自的私密性。

瑣碎的空間也都被利用起來，例如椅子下面可以加抽屜，兒童房的地台可以用作書桌椅，主臥的衣櫃裡藏有可掀式梳妝台……這樣一來儲物空間大大增多，也不會顯得整個房間裡都是櫃子，視覺上壓抑，實現一種實用和美觀的平衡。

開放式的餐廚空間功能多變（一条授權使用）

我本身讀建築和藝術，身邊的同學可能很多都在做一些很大規模的項目。我覺得大小其實是不重要的，有時候很微觀的項目，其實更能反映到一些大的社會問題。像是跨代共居，在香港是非常普遍的。適老化、兩代人不同的需求、家庭與私密空間的轉化等，都要在很小的面積裡去實現。

像是「平原共居」，屋主梅姐60歲，有個20多歲的女兒，61歲的姐姐丈夫不在了一個人生活。她們三個人一起住一個19m²（約204平方呎）的小房子，互相照顧，這在香港其實是一個很典型的情況。因為整體面積很小，如果隔出單獨的房間很容易讓空間顯得很暗、壓迫，考慮到都是女性，相對來說對私隱度要求沒那麼高，更希望有很多的收納空間。

一高一低的地台，區分開活動區和休息區，各自有一個可升降的枱面。（一条授權使用）

我們就做了全開放的空間，把所有的收納都放在地下的地台裡，其實是想像住在平原上的感覺，對老人也比較友好。因為櫃子如果在上面，要踩凳子拿東西就有摔倒的風險。地台和廚房的角的部分都打掉，不會阻擋老人在家里活動的動線。一高一低的地台，區分開活動區和休息區，各自有一個可升降的檯面。高處檯面主要是女兒的工作台，低處檯面主要是老人用，她們都退休了，平時喜歡叫朋友來打麻將、喝茶聊天。需要時將高低地台中間的簾子放下去，女兒可以在裡面休息、工作，互不打擾。睡覺時休息區中間也有一個百葉簾，隔開老人和女兒，保證隱私。

「寵物遊園」裡跨代共居的情況要更特別一點。年輕的夫妻Ken和Teri，與媽媽同住42m²（約452平方呎）的兩室一廳。各自都養了寵物，夫妻倆是鸚鵡，媽媽則養貓。空間佈局不光要考慮青銀兩代人，還要適應寵物的生活習慣。年輕人東西比較多，要收納，對私密性也比較重視。年長的媽媽則在意活動的便利性，以及可以隨時和陪伴自己多年的貓咪互動。

一家人吃飯的時候，屏風門打開，可以從門口的櫃體內拉出一個長餐桌。窗邊鸚鵡籠下的空間藏了四張活動座椅，可以配合使用。（一条授權使用）

我們將整個空間一分為二，以三道玻璃屏風門隔開。夫妻的區域靠窗，因為鸚鵡需要曬太陽。全部升高做了地台，可以容納大量的物件。母親的區域則全平，防跌倒，也方便她平時遛貓。很多櫃體的部分，包括換鞋凳，都設計成了貓洞、貓窩、貓廁和走道，讓貓咪可以自由地穿梭。這一塊因為離窗戶較遠，陽光會少一些，用了明亮的白橡木色補足亮度。和靠窗區域的淺楓木色相區別開來，又不失和諧。一家人吃飯的時候，屏風門打開，可以從門口的櫃體內拉出一個長餐桌。窗邊鸚鵡籠下的空間藏了四張活動座椅，可以配合使用。

其實全世界各種資源永遠是會越來越少，不光是土地。怎麼在有限之中，尋找更多的可能性，我想未來可能會更需要這個能力。

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】