前Morning娘成員當選國會議員後秒辭職　任期93分鐘日本史上最短

日本女團Morning娘（モーニング娘／早安少女組）的前成員市井紗耶香2019年轉換跑道從政。



26日，她遞補成為參議院議員，但立刻遞出辭呈，表示自己沒有再度從政的計劃，成為日本戰後最短命的國會議員。

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今年40歲的市井紗耶香曾經是偶像女團Morning娘的成員，她在2003年退出演藝圈，2019年時宣布從政，代表立憲民主黨參與第25屆日本參議院議員通常選舉，角逐參議院比例區席次。

但當時她僅排名第九未當選，直到今年的4月26日，由於參議院議員須藤元氣登記參加東京第15區眾議院補選而自動失格，因此由市井紗耶香遞補。

然而就在同日，市井紗耶香就提出辭呈，她隨後在自己的社交帳號發文表示，因為自己已重回演藝圈，暫時沒有恢復政治活動的計劃，希望可以由適合的人選遞補。

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根據參議院資料顯示，上午8點30分參議院在官方公報上公佈市井紗耶香當選的消息，上午10點03分時，參議院全體會議通過了她的辭職案，因此市井紗耶香的實際任期只有93分鐘。

而即使市井僅僅任職不到一天，依照參議院規定她還是可以拿到包括年度費用、研究和公關費等共76,466日元（約3,834港元）的報酬，立憲民主黨表示，市井正在考慮要將這筆收入捐出。

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