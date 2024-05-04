女子收一Emoji勁不滿「是在罵我嗎？」網民齊估表情符號真正意思

科技越來越發達，不少民眾都習慣用文字訊息代替電話聯絡。曾有台灣女網友在Dcard上表示，自己有在網路販賣盒玩，某日在回覆顧客訊息時，突然被對方傳送一顏文字，嚇得她發文詢問「真的有人用這種表情符號嗎…」。



原PO透露，自己有在網路販賣盒玩，某日有位顧客詢問平時從何處購入盒玩，自己回答「日本批發商店MDM」後，對方卻突然回覆「好的，謝謝您～凸^-^凸」讓原PO頓感錯愕。

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原PO表示，她當下立刻詢問顧客是否有所誤會，但對方卻解釋「不是喔，這個是我在iPhone上面用的表情符號，沒有別的意思。」雖然顧客向原PO表明自己非刻意罵人，但她仍擔心對方是因誤解自己訊息中的「MDM」，便立即向客人闡明「MDM是日本批發店的名字，跟海渡、Super Delivery一樣。」

最後，原PO也指出，自己推測對方或許真的不了解該顏文字的意思，她並不會與客人計較太多，只是想發文詢問「真的有人用這種表情符號嗎」？

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貼文一出，吸引一票網友討論。不少網友表示對方就是在罵人，「這一定是在罵人」、「凸用在顏文字就是比中指的意思，很明顯吧」、「直接回他，好喔凸^-^凸」、「是比中指，對方滿幼稚的」。

不過，部分網友則認為對方可能真的無其他意思，只是兩人對該顏文字的定義不同，「感覺他是真的沒別的意思，是不是以為這個符號是笑臉的意思」、「他該不會以為這圖是遮臉裝可愛笑的意思吧」、「他說謝謝『您』，而且還有波浪誒，感覺沒有別的意思」、「我覺得凸這個字，可能現在小朋友不知道…」。

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此外，也有不少iPhone用戶表示，手機裡面真的有這個顏文字，「iPhone 上有是真的」、「我的iPhone se2有這個顏文字」、「我的ipad也有這個顏文字」。

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