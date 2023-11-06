Google Emoji Kitchen 自由組合表情符號　全新方式發揮想像力

Emoji 就是大家都很熟悉的表情符號、表情圖案，我們經常在手機傳訊或聊天時用到，事實上 Emoji 在不同裝置平台都有自己的呈現方式，例如最多人使用的手比愛心、懇求的臉、流口水或是猴子圖案在不同裝置看到的圖案會不太一樣，不過因為會對應相同的 Emoji 字符編碼（Unicode），即時在不同平台也會統一呈現出相同主題的表情符號，我之前寫過一篇「EmojiAll 一鍵快速複製 emoji 表情符號，還能查詢表情符號相關資訊」網站介紹有非常詳盡的表情符號資訊可供檢索或搜尋查找。



近期 Google 將「Emoji Kitchen」搬上 Google 搜尋引擎，只要在搜尋欄位輸入 emoji kitchen 就能開啟這項名為「烹飪天地」表情符號小工具，簡單來說，Emoji Kitchen 允許使用者將兩個不同的表情圖案組合成一個新表情圖案，就有點像是把兩樣食材丟進去鍋子翻炒烹煮一樣，最終會得到一個新的表情圖案。

這項功能最初只能在 Android 的 Gboard（Google 鍵盤）使用，Google 將它做成網頁版後，其他平台也就能利用它來快速組合出自己喜歡的表情圖案，包括 iOS、Windows 或 macOS，不過 Emoji Kitchen 畢竟只是個表情圖案產生器，產生後快速複製、傳送給對方依舊會變成圖片格式，而不是一般的表情符號。

Emoji Kitchen：https://www.google.com/search?q=emoji+kitchen



▼▼▼使用教學▼▼▼

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STEP 1

開啟 Google 搜尋輸入「emoji kitchen」就會在搜尋結果出現「烹飪天地」功能。

STEP 2

點選烹飪天地後會看到 Emoji 表情圖案的組合工具，可點選要組合在一起的表情圖案。

或是點選下方骰子隨機挑選一個，點選下方「隨機排序」則是兩個 Emoji 表情圖案都隨機加入。

STEP 3

點選產生的新表情圖案結果會顯示已複製，即可在 LINE 或是其他聊天室貼上圖片直接傳送過去，非常好玩！

STEP 4

其實更早之前有發現另一個網站「Emoji Kitchen Browser」也很好玩，相較之下比 Google 搜尋結果出現的烹飪天地收錄更多的 Emoji 表情圖案，一樣是點選組合後的圖案就能把圖片複製到剪貼簿。

值得一試的三個理由：



1）Emoji Kitchen 讓你可以將兩個不同的表情符號或圖案組合成一個全新、獨特的表情



2）最初僅在 Android 的 Gboard 鍵盤可用，現在這個功能已經被擴展到網頁版



3）只需在 Google 搜索欄位輸入「Emoji Kitchen」即可快速開啟這個表情符號產生器



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