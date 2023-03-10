上司訊息傳「QoQ」何解？事主以為他扮可愛　原來竟是自己無知

在職場上使用訊息溝通，和平時與親朋好友的閒聊比起來更需要注意許多眉眉角角。



日前便有網民分享，自己的主管在傳訊息時一直使用表情符號，讓他不知道該如何回覆，覺得非常困擾。沒想到貼文發出後意外發現其實主管傳的根本不是表情符號，而是另有涵意。

上司哪有時間跟你扮可愛！還好事主只是在討論區裏出醜，不是在上司面前取笑他！（按圖了解）

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主管訊息傳「QoQ」 他疑惑：為什麼傳表情符號裝可愛

一名網民在PTT以「主管一直傳表情符號==」為題發文，表示自己的主管某天以line傳訊息告訴他「幫我撈一下QoQ報表」，進一步詢問需要什麼報表後主管卻只回覆「QoQ」，讓他覺得非常不解，「要什麼報表不講，一直傳表情符號裝可愛，遇到這種主管該怎麼教訓他？」

帖文一出引來許多網民留言回覆：

．「＝＝離職」

．「Paper？」

．「回他有種果汁真好喝」

．「QwQ」

．「Q_Q」

．「他幹嘛跟你裝可愛啊」

．「檢舉他」

．「^Q^」

．「回他：484死媽寶^U^」

．「wuw」

．「$_$」



不過有人留言指出，其實「QoQ」根本就不是什麼裝可愛用的表情符號，而是有意義的縮寫名詞。

其實不是裝可愛！「QoQ」真正意思曝光

其實「QoQ」是不少人在職場上會使用的代稱，為「Quarter on Quarter」的縮寫，是「季營收成長率」的意思。因此該名網民的主管並不是在使用表情符號裝可愛，而是在向他索要「季營收成長率」的報表。留言區揭露了正解後，讓大家恍然大悟，同時也覺得是該名網民專業度不足，「樓主專業待加強」。

其實像這樣的英文縮寫簡稱在職場上常會出現，類似的用法還有「YoY」（Year on Year，年營收成長率）、「MoM」（Month on Month，月營收成長率）等等。專業縮寫名詞卻被誤以為是裝可愛的表情符號，也讓人非常好奇這件事的後續發展，不過發文的網民目前並未更新事件的後續。

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