WhatsApp傳訊息喜歡加「～」網民揭使用3時機：非正式卻不失禮貌

【WhatsApp】隨著通訊軟體逐漸發達，現在大家都能透過手機傳遞訊息，不僅節省來回溝通的時間，還能傳送影音及檔案，對於忙碌的現代人來說非常方便。近日有網友就好奇為何有些人很喜歡在訊息後面加上波浪號，對此有不少網友也發表各自的意見。



訊息後面為什麼要加波浪號？

一名網友近日在Dcard閒聊版上發文，透露有些人在回訊息時習慣在句尾加上波浪號，「我自己是只要看到～就會覺得對方是不屑，或是不稀罕／跟你不熟，但又必須回你、也很沒溫度的感覺，所以不太喜歡看到別人回這個」，原PO表示只有在不爽或是回店家時才會打「好喔～」、「瞭解～」、「感謝～」，原PO也好奇「想知道大家會加波浪號是代表啥意思呢？」

【圖輯】使用「～」的3個時機你要知！點圖放大看網民意見👇👇👇

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波浪號被用來緩解氣氛！網：表達比較輕鬆可愛的感覺

許多網友對於句尾加上波浪號也表達各自看法，「從來不知道有人會覺得波浪號不屑，我認為是拉長句尾，表達比較輕鬆可愛的感覺」、「放兩條蚯蚓緩解一下緊張的氣氛～～」、「哪裡不屑，我覺得是態度溫柔耶，男生要是打說『你今天還好嗎～』我覺得不錯耶哈哈哈哈哈」。

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部分網友認為有些場合會給人輕浮的感覺，「不屑？蝴蝶姊姊跟周揚青道歉的時候：對不起～，大眾覺得很隨便」、「是不會覺得到不屑，但覺得～有點沒禮貌，感覺偏輕浮吧」；但多數網友認為負面情緒會透過其他方式表達，「不屑的話應該連標點符號跟表情符號都不會有，或是直接已讀不回，我就是這樣」、「我反而是想看起來不是生氣才加～，＝＝才討人厭」、「覺得點點點才比較不屑...」、「不加符號被覺得兇，加了波浪號被覺得不屑，要不要以後都改加『我現在非常愉快』聲明」。

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有人透露傳訊息時使用波浪號的3個時機，包含「怕沒那麼熟的人誤會語氣不好／很兇，或是想讓氣氛輕鬆點的時候會加一下」、「想撒嬌的時候會加一下」、「工作超好用的欸，以前根本不用，但公事訊息～很方便，不像句號那麼過於正式卻又不失禮貌微親切的感覺」，一名網友也解釋其實主要還是個人習慣問題，「～這個符號無關乎情緒，它正確的用法應該是用來連接。至於大家喜歡用它，應該純屬個人習慣，從你的舉例當中，完全看不出有任何不爽之意，如果對方不屑或不爽，字裡行間就會表現出來了，不用透過～來表達」。

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