北大美女學霸成這學系「全級唯一畢業生」　入矽谷Google總部工作

正妹學霸林子畢業於北京大學中文系冷門科系應用語言學專業，是同級學生中唯一從頭到尾讀到畢業的人，目前她在跨領域的學術研究上獨樹一幟。



據多家陸媒報導，林子畢業於大陸北京大學中文系應用語言學專業，每年畢業生不過4、5名，而她是2015級學生中唯一從頭到尾讀到畢業的人。

點圖放大看林子照片及了解更多：

+ 14

「吟過詩詞文賦，熬過高數線代，品過經史子集，研過算法結構，啃過句法文法，train過神經網路。」這是林子對自己大學生涯的速寫。

在這個文理交叉的專業，她既要學習古代漢語、理論語言學和現代漢語語法研究，又要學習高等數學、程式設計、資料結構與演算法。「割裂」，成了她的大學關鍵詞。

林子發現，這個專業可以接觸文學又能訓練邏輯思維，由此開闢了自己的學術之路。

【延伸閱讀】女神降臨遊樂場惹圍觀 IG狂曬比堅尼吸50萬粉 竟是英國名校學霸（點圖放大瀏覽）：

+ 43

大二開始，她在母校資訊科系實驗室實習，大三發了兩篇AI頂會一作（頂級會議第一作者）論文。

畢業後去了美國矽谷的谷歌（Google）總部，在自然語言處理（NLP）研究部門從事了兩年的全職工作，其工作還被收錄進谷歌研究科學家凱文·墨菲（Kevin Murphy）的機器學習教科書。

2021年，她返回學術界，在美國加州大學聖地亞哥分校（University of California, San Diego）開始攻讀計算機科學博士，3年來的論文被引用次數超過2,000次。

【延伸閱讀】台灣美女學霸放棄台大電機系 寧入香港大學讀這科：月薪高過醫生（點圖放大瀏覽）：

+ 22

林子稱，跨領域的魅力就在於它是一個並集，而不是一個交集，它需要同時掌握兩方面的知識，但就像做飯一樣，哪個調味料多放一點，其實是你可以自己決定的。

目前林子正在做的課題與自然語言大模型相關，涉及大模型安全性和可解釋性的深度評量。

延伸閱讀：

蘭潭屢傳「抓交替」！19支「人形辨識系統」越線就大聲公勸離

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】