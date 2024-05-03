台馬路驚見「大型蜘蛛怪」？貌似一堆枯葉卻靈活行走「還曉轉彎」

各式樹種偶爾掉落的枯葉會隨風飄揚，但一名網友1日在臉書社團「路上觀察學院」中PO出一段影片，畫面中，像是某種生物，外觀上也如蜘蛛般有多隻腳，像是逃離人群觀看一樣，在急急忙忙點地行走後，再順勢「右轉」進入一旁停在馬路邊的兩車縫隙中。



影片中還可見，當該「活體」鑽入兩車縫隙後，仍以點地式地行走方式移動著，令人相當匪夷所思。

樹葉還是奇異生物？網民：如是風吹落葉，為何其他落葉沒動？（點圖放大看看）：

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原PO表示：「我一直看著他，默默拿起手機，『被人類發現了！快躲起來』。」

在熟悉的水泥地馬路上，驚現一種像是某種不知名生物的移動，讓原PO大呼驚奇。

該則影片至截稿為止，已有逾1.7萬人按讚，有人覺得牠是生物：「喵的，都偽裝成這樣了還被發現，快逃！」、「那是什麼？怎麼會走路？」、「對呀！奇特生物」、「好像Toy Story偷跑的樣子」。

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但也有不少網友認為，那是落葉剛好被風吹起來的樣子。有人說「是乾掉帶枝的樹葉，又硬又輕，風吹起來就變成這樣」，認為恰好風鈴木的果莢呈現多枝狀，在風吹起時就會像這樣移動。

針對是落葉的說法，也有網友質疑：

「怎麼看起來像在走路，不像用飄的」

「還轉彎找兩車中間的位置走」

「轉彎時還停頓一下再走」

「感覺走路鬼鬼祟祟的」

「還小跳步」

「對呀，真的好神奇，枯萎葉子不會這樣走路」

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不少網友還眼尖地發現，若是葉子隨風飄動，但畫面上水泥地上的其他白色棉絮或種子類的形體，為何沒有隨著風到處飄揚？只有該疑似是生物的落葉般形體在快速移動？「風吹嗎？為什麼地上的棉花沒動？」，有人更覺得，這比較像是「自己站起來走路」。

有網友好奇，水泥地的馬路上明顯可見的白色植物是什麼？網友則給出解答，認為是風鈴木的果莢和它爆開的種子、棉絮，這種種子具有白色翅膀，在果實開裂後隨風飄散；但也有網友猜測，可能是木棉花的棉花散落的景象。

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