河馬寶寶為保護重傷媽媽「單挑獅子」　最後成功脫險　結局卻悲劇

孝心動人！一對河馬母子碰到一隻大雄獅，河馬寶寶為了保護受傷的媽媽，不顧實力差距衝向獅子，最後河馬母子並沒有被獅子吃掉，卻以別種形式結束一生。



英國獨立報報道，攝影師Hanno Erasmus在南非克魯格國家公園（Kruger National Park）拍到珍貴的一幕，一隻母河馬和其孩子遭遇到一頭公獅，河馬媽媽身陷在泥淖之中，可能因為受傷站不起來，公獅想要捕獵這頓大餐，小河馬護母心切，衝向前對著公獅咆哮恫嚇。

小河馬還未成年，身長比公獅短，即使不是獅子的對手也沒怯戰。從其他照片中可看到，公獅一再發動攻勢，還咬到母河馬的臀部，母河馬則躺在地上一動也不動。

小河馬自始至終不離不棄守護在媽媽身邊，不時和獅子對峙。

雖然河馬母子最終沒淪為獅子的午餐，這個故事仍以悲劇收場，報道指出母河馬最後脫水致死，牠的寶寶兩天後也以同樣方式喪命。

一般而言河馬體型過大，並不是獅子捕食的目標，而小河馬則相對容易獵食。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】