Google有5星都中伏？老饕揭餐廳評分背後含意　網民：看差評最準

現今網路發達，在踏入一間沒有光顧過的餐廳前，不少人會查看Google評價，避免踩雷。一位老饕根據自己的經驗，歸納出怎麼看Google餐廳評論最準確，並分享篩選網紅店、實力派店家的撇步。



貼文曝光後網友也紛紛討論起自己的標準，直呼「看一星評價，自己能接受就試看看」、「建議先看最新評論，一堆店剛開很好吃，久了味道就變了」。

Google餐廳評價這樣看最準（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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一位網友在PTT以「Google餐廳評價，這樣看最準」為標題發表文章，表示根據自己的觀察，將Google餐廳評論歸類為以下幾種類型。他首先分析評價接近5顆星的店家，原PO指出，評論數量破千的店家，高機率為網紅店，往往會透過優惠來換取好評，食物的新鮮度、味道可能不如預期，不過通常非常上鏡；評論數量在100則以內的，可能為新開幕的店家，東西好吃、環境乾淨，不過食物沒特色。

而4.5星左右，評論數在200到400則之間，多半是好吃又厲害的店；若是評論數量再增加，來到600至800則，就有可能是難預約的神店，值得特別去一趟。如果評價不高、僅3.9星，評論數量卻突破2000至3000則，就有可能是口碑很好的老店，用餐環境也許不會太乾淨，但就是老味道。原PO更直言，除了上述提到的店家，「其他的不用去吃，謝謝」。

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貼文發布後，網友紛紛討論起自己判定的標準，其中有一票人認為，從評分最低的負面評論開始看最準，「打開評價先看負評，管他幾顆星」、「看一星評價，自己能接受就試看看」、「先看負評的原因是什麼」、「只看負評跟店家如何回應，沒回的都不會去吃」、「告訴你，看負評就好，你吃到好吃東西會去正評嗎？但你吃到狗X不爽一定會想去罵，對吧？」、「只看一星才準，如果只是靠腰服務肯定好吃，只有奧客才會在那邊靠腰」。

也有人分享其他判別的小撇步，指出可以從最新評價、圖片看出端倪，「以前看最低，現在都看最新」、「去看最新的最低評價，還有最低評價的按讚數」、「我只看最近半年的評價」、「建議先看最新評論，一堆店剛開很好吃，久了味道就變了」、「最新的一定點來看，有些味道真的會變，尤其是最近」、「食物照片多少也看得出來，尤其是義大利麵，好吃難吃一開就知」。

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另外其他網友則指出，「我覺得你的觀察算準的」、「差不多，主要看評論數跟店種」、「應該把送小菜給5星的取消掉才準」、「洗評價不論好壞，一律不吃」、「評價很少的通常是雷店，千萬別嘗試」、「要看評分的分佈最準，好吃的店不太會有評價很兩極的結果」、「4星左右CP值高，分數若很高通常不錯但貴」、「很多4星以下不是難吃，是服務態度不好」。

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