Google Drive雲端硬碟驚爆「大量檔案消失」問題　官方教3招自保

不少人為了作業方便，會把檔案、資料存在Google雲端硬碟（Google Drive）。



不過近期有國外的使用者在相關論壇上回報，遇到儲存在Google雲端硬碟中的檔案消失的狀況。

官方已證實有此問題 立即看看Google建議的自保方法：

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對此Google官方也證實有相關的問題，目前還在調查中，並同時呼籲用戶先備份資料，以免造成損失。

根據外媒《9to5google》報導指出，該名用戶在論壇上指出，自己存在雲端的檔案突然大量消失，自己並沒有做任何檔案的更動，也沒有在資源回收桶看到檔案。

對此，Google官方證實有相關問題，多發生在「桌機版Google雲端硬碟軟體（版本號為v84.0.0.0到84.0.4.0）」的用戶，目前Google還在調查，尚沒有修復相關問題的版本更新。

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就算未遇到相關的問題，平時也要做好檔案備份，才不會讓重要的東西遺失。

這裡也提供Google提醒用戶的做法給大家參考。

1.不要將Google帳戶與Google雲端硬碟桌面版的程式同步中斷。

2.不要刪除或移動電腦上「DriveFS」資料夾中的檔案，資料夾的路徑如下：

Windows：%USERPROFILE%\AppData\Local\Google\DriveFS

macOS：~/Library/Application Support/Google/DriveFS

3.如果硬碟有空間，建議隨時進行檔案備份。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Google雲端硬碟傳災情，檔案無故消失！官方證實了，快做3動作自保】