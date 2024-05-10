脂肪肝全消失！7旬翁做1事激減20磅　醫生提議減肥可以這樣吃

改變1個生活小習慣就可成功減重改善健康！台灣有名70歲伯伯患有脂肪肝，他因而改變每日3餐的比重，早餐跟午餐吃得特別多，晚上只喝水，1年後成功減重10公斤，連脂肪肝也消失。腸肝膽科醫生表示，研究發現，午餐吃的較多，每天少量多餐、亦即攝取3餐以上但不超過全日應攝取熱量下，可有效預防肥胖。



伯伯靠飲食減肥，1年後體重降到64公斤（141磅）。(GettyImages）

台灣基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫生錢政弘在Facebook專頁發文，指伯伯身高1.5米，體重74公斤（163磅），他覺得自己太胖，有高血壓及脂肪肝，於是決定靠飲食減肥，1年後體重降到64公斤（141磅）。

錢政弘醫生替伯伯做腹部超音波檢查，發現伯伯的中度脂肪肝竟消失了。錢指他問伯伯是否有改變飲食習慣，伯伯指自己以前晚餐吃得特別多，現改成晚上盡量不吃。錢政弘心想少吃晚餐是會瘦，但是會感到肚餓，再追問伯伯如何做到，伯伯表示「其實是調整三餐的比重，現在早餐跟午餐都吃得特別多，晚上只喝水，前2、3個月不太習慣，後來就適應了」。

錢政弘指，伯伯退休後早上有時間吃豐盛早餐和午餐，加上運動把熱量消耗掉，晚上早早入睡，每天進食量比以前少一點，體重就慢慢地瘦下來。

一天之中將大部分熱量攝取集中在午餐期間，及每天攝取3餐以上，可預防和減少肥胖。(GettyImages）

由於多數人的飲食習慣是早餐隨便趕快吃，甚至沒吃就上學上班，到晚餐自然就會吃很多或吃宵夜才會飽，長期吃完大餐接著睡，就容易發胖。

錢政弘續稱，有研究指每天進食超過3次以上的人，肥胖比例降低32%，少量多餐反而瘦，是因為多餐可以增加身體對胰島素的敏感度，但前提是不增加整天的熱量攝取。研究也發現比較晚吃的人或者晚餐吃最多的人，較不重視飲食品質，睡眠時間較短，也比較不愛做運動。結論是一天之中將大部分熱量攝取集中在午餐期間，及每天攝取3餐以上，可預防和減少肥胖。