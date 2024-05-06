網路奇人蛇精男突翻紅　近照與舊樣對比大　靠一招洗底逆轉負評

還記得當年的網路奇人「蛇精男」嗎？已經3年多沒直播的他，在沉寂多年後，最近似乎有「翻紅」的跡象，甚至有關「#劉梓晨翻紅#」的討論還一度登上熱搜。日前他也在網上進行直播，讓粉絲們感到驚喜。



「蛇精男」原名劉梓晨，十多年前曾是「紅極一時」的網路紅人。當年他在網上高調炫富，對自己外貌超有自信，自稱「八國混血」，他將自己的照片P圖修成眼睛大得不科學，下巴尖得像錐子，因為活像葫蘆娃裡的蛇精，而被網民稱為「蛇精男」，他的許多照片也被製成表情包流傳至今。

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劉梓晨在4月30日當天在微博撰文表示，很多粉絲催促他開播，而他也承諾有空的話將會和粉絲們閒聊。他也強調，開播不會帶貨也不會賣東西，也希望粉絲們不要給他刷任何禮物：「正常聊天就好，我只希望你們純粹簡單的開心快樂就好。」

面對男神的預告，粉絲們也紛紛留言響應，有人感歎道：「我上次看你直播還是2016年」，劉梓晨也回應：「差不多，然後20年（指2020年）播了幾次好像，好幾年沒播過了。」也或許這個原因，劉梓晨在網上的討論度開始升溫，因此「翻紅」了，有網友在微博表示，「上次吃他的瓜的我還在上小學，現在我都進入二開頭的年齡，看到他一下子年輕了十歲。」

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在5月4日當天，劉梓晨進行了40分鐘的直播，和粉絲們見面聊天。他之後也在微博撰文表示，因為太臨時才沒有提前預告：「和你們聊天很開心…下一場直播想看什麼，跟我說哈。」他也分享了直播中的截圖，脫離誇張的濾鏡之後的他，已經完全擺脫了「蛇精」的形象。

他也表示自己沒有直播經驗，因此請求大家見諒，他向錯過直播的粉絲表示：「別著急，下次我們再見。」而網友們也紛紛留言，期待下次能再見到他的直播；也有粉絲對於錯過了直播感到懊惱。

對於劉梓晨的翻紅，有網友發文指劉梓晨甚至比男偶像更懂得珍惜、關心粉絲，甚至不介意大家用他的照片做梗圖。無論如何，在如今網路怪人橫行的現在，希望他可以憑著真正的外貌，重新在網上以正面的方式「翻紅」。

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