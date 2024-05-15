在國外自助點餐機買杯珍珠奶茶　一不小心幾乎成「老闆」：很詭異

買手搖飲竟差點成了加盟店店長？一位在國外唸書的網友指出，自己本來只是想回味一下珍珠奶茶，沒想到卻鬧了大烏龍，因為「手滑」差點接下加盟店。見此，網友紛紛湧入向「老闆」問好，直呼「一個不小心手滑就把飲料店買下來了」、「直接讓他們知道，什麼才是正宗珍珠奶茶」。



+ 13

一位在國外唸書的網友在Dcard發文表示，自己身處異鄉，某天特別想念珍珠奶茶，便前往附近新開的手搖店買飲料。點完餐之後，原PO看向一旁的自助點餐機，機台上除了外帶、內用，還有一串看不懂的英文字，她在好奇心的驅使下按了按鍵，便跳出輸入個人資訊的介面，原PO誤打誤撞的填寫完畢，沒想到下一秒竟被要求認證，螢幕更顯示「我們的職員在近期會聯繫您」。

原以為是申請店家會員的原PO料到不對勁，趕緊上網查找翻譯，這才得知螢幕上顯示的英文單字「franchise」，是申請加盟店的意思。見此，她腦內瞬間上演小劇場，思考著「誰會在點餐外帶旁邊弄一個加盟店申請啦？該不會我要輟學開飲料店吧」。事後，原PO只好透過電話向飲料店致歉，解釋自己按錯了按鈕，經過這樁烏龍事件後，她也心有餘悸的表示：「我再也不敢亂按按鈕了」。

貼文曝光後，網友紛紛笑稱「老闆好」，「哈哈哈哈哈差點變老闆」、「恭喜，原地晉升成老闆」、「一個不小心手滑就把飲料店買下來了」、「直接讓他們知道，什麼才是正宗珍珠奶茶」、「多加盟幾次就會記得了」、「恭喜學到了一個單字，而且是永生難忘的那種」。

也有人表示，「超好笑，為什麼加盟申請會在自助點餐機裡面啦」、「下次遇到看不懂的記得先查或詢問啦，不要自己亂按」、「笑死，是說這種按鈕怎麼會那麼容易就按到還可以完成送出，這設計也是很詭異」。

延伸閱讀：買泰國街邊小食 食一半先驚見包裝上「恐怖內容」 網民：快舉報

+ 4

延伸閱讀：

太會吃錯了嗎？遭「吃到飽店家」制止取餐 大胃王YTR傻眼：第一次遇到

新境界！2妹子速食店用「1物」占位 網驚喊：台灣人心臟真的大顆

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】