Oversize穿搭風格為何成熱潮？網民分析3大優勢　著過返唔到轉頭

每個世代都有不同的流行風格，衣服單品、裝扮配件和髮型妝容也有所差異，不過有一些單品像牛仔褲依然深受大部分民眾喜愛，多年來一直沒退流行。



一名台灣網友發文指出，Oversize的穿衣風格似乎流行已久，一直沒有退燒跡象，走在路上仍看到不少人會穿超寬鬆的上衣和長褲，令他逐漸看膩，「Oversize風格是不是太氾濫了」，並發文詢問其他網友是否有相同感覺，貼文曝光後引發討論。（點圖放大看懶人包👇👇👇）

+ 6

Oversize風格指的是穿著版型寬鬆，或者穿著大於自己尺寸的衣服。所穿的衣飾大多以素色為主，沒有太多圖案和複雜裝飾，整體風格走的是簡約舒適路線，讓人看起來很休閒帥氣，近年來受到不少年輕人喜愛。

有網友在PTT發文提到，Oversize風格好像已經流行好幾年了，走在路上都能看到有人穿超寬鬆的上衣和長褲，幾乎「滿街都是」，令他覺得Oversize風格太氾濫了，並詢問其他網友是否有相同感受。

【相關圖輯】女生一穿搭竟引男性注視下半身 更惹色狼跟蹤 勸網民別這樣出門（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

貼文曝光後引發討論，網友們留言指出Oversize會持續流行的三大主因，分別是舒適寬鬆、對體型較圓潤的民眾很友好以及符合日韓潮流，「對肥宅友善啊」、「舒服呀」、「日本人出國必備穿搭」、「比較舒服吧，而且日韓流行」、「超爽，穿過就回不去了，但版型要挑好一點的，不然就會很難看」。

有網友則認為Oversize很好搭配其他風格衣服，而且適合炎熱的天氣，「搭最近流行的工裝風、戶外機能風，都很棒啊」、「台灣夏天這麼熱，寧願寬鬆也不要緊」。

也有人不認同原PO說法，認為Oversize已經過時了，「有嗎？我看短影片都緊身衣瑜伽褲」、「現在Oversize都退流行了，麻煩更新一下好嗎？」、「街上9成都是合身吧，平行世界？」。

【相關圖輯】穿搭｜鄭秀文靠一條牛仔褲揮低Jennie蕭亞軒！盤點巴黎時裝周藝人穿搭（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

延伸閱讀：

當好友伴娘竟遭新娘罵「不主動幫新郎擦汗」 她一句話反嗆網讚爆

好市多起薪42k、穩定加薪！本土超市員工好羨慕 網曝真相：沒那麼容易

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】