跨性別網紅三度隆胸由D變F「至今有10多人追求」將出戰泰國選美

台灣網紅小A辣為美貌多次動刀整容，在2020年她獨自赴泰國做變性手術，成功變成女兒身，並於2021年更改身分證上的性別。小A辣昨（19）日穿著一身深V粉色洋裝，與林進一同現身蘇心甯（Lala）的新書發表會，林進看到小A辣的上圍快掉出來，大虧：「又不是妳出書！沒有不露的衣服。」



小A辣分享今年8月要代表台灣，到泰國參加「蒂芬妮國際皇后小姐（Miss International Queen）」選美比賽，所以最近才會穿著比較誇張的服裝，「要去泰國，將會有每個國家跨性別的變性人，當國家代表去比賽，要會禮服製作、美姿美儀、走秀和才藝，最近有瘦，我之前很像懷孕。」小A辣表示當初投履歷報名，經過評審評選後，成功通過初賽，將於今年8月11日起到24日決賽止，到泰國各地拍照、宣傳，8月24日當天她將穿著禮服登台走秀。

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小A辣去年升級上圍，從D升級到F罩杯，透露光是胸部就做了三次手術，她很滿意目前的狀態，沒有想要再「進廠」調整的地方，呼籲大家要補充保健品，從裡到外都要好好保養。林進笑說：「我認識她的時候她都在（手術）修復期，很像木乃伊，永遠都是包著的。我覺得她很好了，不用動了，每次她動完又更漂亮了。」去年1月小A辣和交往5年的男友阿富分手，林進爆料小A辣現階段「很滋潤」，小A辣說以前實在太愛另一伴，自己就像黃臉婆，恢單後桃花超旺，害羞地說去年至今有10多人追求。

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林進今年3月與交往3年男友「小寶」朝聖美國流行天后Taylor Swift演唱會，期間突掏出超大鑽戒單膝下跪，讓粉絲開心獻上祝福。林進解釋當時是配合演出的「戲劇」，男友也知道是在拍片，「所以也配合演出驚訝的表情。」強調目前還沒有結婚的計畫。

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