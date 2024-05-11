噴血寫真女優鈴木優香赴台「同偶像林襄合體」：已鍾意咗佢1年多

日本女星鈴木優香8日秘密赴台，快閃天母球場與偶像林襄合體拍攝影片，而她10日在西門町發起隨機贈送康乃馨的活動。



對此，鈴木優香表示：「因為本週日就是母親節，希望能夠接地氣，也提前祝福粉絲們母親節快樂。」

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鈴木優香透露，她一早特別到花市去購買康乃馨花束，還特別挑選可愛的緞帶，不難看出滿滿的巧思，她也希望收到花束的朋友，可以感受到濃濃的愛。

而她一路沿著西門徒步區走到捷運6號出口，出發前還特意學習中文「母親節快樂，祝妳健康幸福。」

鈴木優香發送出近50束康乃馨，收到康乃馨花束的民眾顯得相當開心，紛紛稱讚「鈴木優香很親民」、「台日友好」等，濃濃的人情味也讓她瞬間燃起想久居台灣的念頭。

而她談到母親節，透露媽媽從小就鼓勵她當藝人，不斷希望她發展順利，表明會準備台灣的伴手禮、甜點帶回去送給媽媽，並祝媽媽母親節快樂。

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鈴木優香談到林襄時，表示已經關注對方許久，1年多前就有在拍攝的影片中提到很喜歡林襄，希望可以像對方一樣發光發熱，她也透露第1次見到林襄時，對方還買飲料請她喝，讓她直誇「相當親切、可愛」，她也表明希望有天也能夠成為啦啦隊女孩。

鈴木優香赴台期間也去了士林夜市，吃大腸包小腸、烤羊肉串等，她相當入境隨俗，更是馬不停蹄將前往台南拍攝，還查資料要去關子嶺泡泥漿溫泉等，預計此行將會待到12日。

她也透露23日將會再次訪台，被問及「2度赴台的行程為何？」，她則笑說要先賣個關子。

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