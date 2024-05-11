國民爸爸高亞麟包小三還稱對方是「雞」　徐梓鈞怒反擊但認有收錢

內地「國民老爸」高亞麟最近被爆出軌26歲女星徐梓鈞，引起輿論關注。



徐梓鈞10日在微博發布長文親曝與高亞麟確實有過男女朋友關係，但男方竟向他人辱罵自己是「雞」，要求男方公開道歉。

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徐梓鈞錯愕表示，因為父母的教育，她從小到大都過得很順利，也因此對社會的惡意無所得知，曾經她遭遇不公平待遇時，是高亞麟出面協助解決問題，因此她對高亞麟充滿感激，並認為對方是可以信任的長輩。

不過她並不知道對方真實的感情狀態，「我也一直以為他是他說的『離過婚』的狀態。直到2021年，一個微博小號私信我，我才得知真相：我不過是他眾多追求物件中的一個，他不但不是單身，甚至已為人父」！

而她也在得知真相後，馬上斷絕和男方的所有聯繫。

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直到2022年徐梓鈞參加錄製綜藝節目，高亞麟又多次透過不同管道想聯絡她，但自己並沒有給予回覆。

且她認為，高亞麟和正牌女友之間無論發生什麼糾紛，都不該侮辱、中傷她。即便自己曾和高亞麟是男女朋友，也沒有超越朋友的情感關係。「你給我轉帳，不過是你追求我、試圖與我建立關係的手段；我收下你對我示好的轉帳，也不代表我接受你的『感情』，更不代表我和你之間有什麼不正當的關係！」

至此，徐梓鈞表示，「如今我每天都在承受著瘋狂的網路暴力和蕩婦羞辱的同時，工作也全面停滯，各種壓力如同泛濫的洪水般洶湧而至，對我的生活和情緒都造成了極為嚴重的影響」。她也會對自己交友不慎引發的一系列風暴進行反省，也要求高亞麟公開道歉。

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徐梓鈞聲明全文：

大家好，我是演員徐梓鈞。

近期，因為高亞麟與其女友魏女士之間發生的一系列糾葛，我被牽扯其中。我做夢也沒想到，一個曾經在我看來那麼德高望重、溫和寬容的前輩，為了給自己開脫，竟然可以在背地裡給一個涉世未深的女孩子打上如此噁心不堪的標籤！

如今我每天都在承受著瘋狂的網路暴力和蕩婦羞辱的同時，工作也全面停滯，各種壓力如同氾濫的洪水般洶湧而至，對我的生活和情緒都造成了極為嚴重的影響。為此我必須表明我的態度——

我生在幸福家庭，父母一直將我教育保護得很好，我從小到大人生順遂，沒有吃過什麼苦，更沒見過什麼人心險惡。初入社會時遭遇非公平對待，人在異地孤立無援之下求助大學老師，他聯繫了同在當地的高亞麟及時幫我解決了難題。當時我真的非常感激他，也認為他是個可以信任和依靠的長輩。

在後續的相處瞭解過程中，我確實收到過高亞麟表達示好的「心意」（微信轉帳），但他從未向我透露過自己的真實情感生活，我也一直以為他是他說的「離過婚」的狀態。直到2021年，一個微博小號私信我，我才得知真相：我不過是他眾多追求物件中的一個，他不但不是單身，甚至已為人父！

在那之後我果斷和高亞麟斷絕一切聯繫，2022年錄製綜藝結束後，他試圖通過工作人員重新加回我的微信，還在社交平台不斷給我發送私信，對此我都從未理會。

以上就是我和高亞麟先生接觸的全部過程。

對於高亞麟先生針對我的侮辱性言論被第三方公開曝光這件事，我且不管他們之間發生了何種糾紛，就牽扯到我的言論部分，我想說——

高亞麟，我承認我一度崇拜你，所以才會蠢到被你用這樣的方式踩在腳下。但凡你是個男人，都不應該做出腳踏幾條船的事，更不該如此惡意地用欺騙、羞辱、詆毀的方式去中傷一個女孩子！

即便我和你曾真的是男女朋友關係，作為一個男人，你也不能這樣侮辱自己的女友，何況我和你之間並沒有超脫朋友的情感關係！

你給我轉帳，不過是你追求我、試圖與我建立關係的手段；我收下你對我示好的轉帳，也不代表我接受你的「感情」，更不代表我和你之間有什麼不正當的關係！

所以，我希望高亞麟先生就他的言論對我做出公開道歉。

最後，對於我交友不慎引發的網路輿情，我表示深刻反省，向因此而遭遇困擾的家人和友人表示歉意。

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