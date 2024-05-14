深田詠美「屁股形狀不自然」疑動刀　網民狠批：拜託拿掉那些矽膠

日本人氣AV女優深田詠美（深田えいみ）擁天使臉蛋和火辣身材，加上社群上幽默親民的個性深獲粉絲喜愛。然而，深田最近在IG分享一組白色比堅尼照，有眼利網友發現，不知是修圖問題還是「狠活」做太多，臀部線條竟然看起來有點方，引發討論。



深田詠美近幾日都在IG分享一組，白底藍邊的比堅尼清涼照，系列照雖受好評，一則還獲超過8萬次喜歡；其中一組背面照的臀部線條一覽無遺，形狀相當不自然。

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貼文吸引各國粉絲留言回應，日本網友指出，「屁股看起來異常的大」；有台灣網友留言表示，「我一直覺得屁股的形狀比例有點奇怪，不知道是不是我眼花」；使用英語的網友則直言，「拜託拿掉那些矽膠，實在是很難看」。

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