深田詠美「屁股形狀不自然」疑動刀 網民狠批：拜託拿掉那些矽膠
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
日本人氣AV女優深田詠美（深田えいみ）擁天使臉蛋和火辣身材，加上社群上幽默親民的個性深獲粉絲喜愛。然而，深田最近在IG分享一組白色比堅尼照，有眼利網友發現，不知是修圖問題還是「狠活」做太多，臀部線條竟然看起來有點方，引發討論。
深田詠美近幾日都在IG分享一組，白底藍邊的比堅尼清涼照，系列照雖受好評，一則還獲超過8萬次喜歡；其中一組背面照的臀部線條一覽無遺，形狀相當不自然。
【圖輯】點圖放大看更多深田詠美靚相👇👇👇
+33
貼文吸引各國粉絲留言回應，日本網友指出，「屁股看起來異常的大」；有台灣網友留言表示，「我一直覺得屁股的形狀比例有點奇怪，不知道是不是我眼花」；使用英語的網友則直言，「拜託拿掉那些矽膠，實在是很難看」。
噴血寫真女優鈴木優香赴台「同偶像林襄合體」：已鍾意咗佢1年多國民爸爸高亞麟包小三還稱對方是「雞」 徐梓鈞怒反擊但認有收錢女優架乃由羅「結束7年AV生涯」引退 18歲出道獲封透明感美少女Toyz劉偉健崩潰「抱著老母、女人哭幾小時」心裡最放不下這個人Tiny田井虹進軍日本AV界失敗 一原因緊急下架出道作｜附聲明全文林明禎自爆2月起病痛纏身「全面停工」返大馬休養 IG揭康復情況
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】