買樓要另一半批准？無業男公審女友自己買房「沒和我商量」掀熱議

買樓須跟交往對象商量嗎？



一名男網友分享，女友曾數度向他說想買樓投資，他都以為女友只是說說，不會有實際行動，沒想到近期女友看到感興趣的新樓盤，便與家人去睇樓，且當場下訂金，讓他直呼:

交往6年的女友買樓沒商量，男友有點不爽合理嗎？

買樓要另一半批准？無業男公審女友自己買樓「無同我商量」掀熱議（01製圖）

自稱正在「職涯規劃」未來2年沒收入 網民這樣看（點圖放大閱讀）：

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一名台灣男網友在PTT發文分享，女友幾年前曾對他表示希望不要再租屋，並詢問他「何時我們可以買樓」，當時原PO回應：

等我們一起存到400萬（台幣，下同）左右就可以了。

因此原PO一直預期二人會一起努力買他們要住的房子。

而近期原PO因職涯規劃辭職了，預計有2年會是吃老本的狀態，在這段期間女友曾數度告知他想買樓投資，「但我以為她只是說說，應該不會太快，甚至不會真的去做」。

直到某天，女友突然表示朋友推薦一個新樓盤，她有興趣想購買，且眼見通脹越來越嚴重，樓價不會再便宜，想趕快先買下，因此沒多久就和她的家人去睇樓，當場就下了訂金。原PO表示，那間房子對她而言也算是不小的負擔，供款佔月薪5成以上，首期恐佔8、9成積蓄，全部由女友自己負擔。

原PO得知後相當不悅，認為買樓應先跟另一半討論，他原先預期兩人積蓄要共同投入將來同居的房子，如今女友先買了自己的房子：

如果我們要買一起住的房子，她可能沒辦法拿出那麼多首期。

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雖然女友沒說以後不一起負擔，但他認為既然是以後一起住的房子，兩人須共同負擔才合理，若是女友現在買的房子之後沒賣掉，往後能共同負擔的能力應該也有限。

對此，女友不爽直言，在幾年前早已邀約合購當時負擔得起的小屋，並表示自住或先出租皆可，「但我（原PO）一直擔心自住的話負擔過大，投資的話擔心買在高點，拖著拖著，當初她提議的那些區域樓價都已高到我們買不起」，加上原PO近期無收入，最快能買樓的時間至少也要2、3年後，「所以她不想等我了，想先買她自己的」。

貼文發布後，網友一片倒表示：

「本來可以買在起漲點」

「她看市場的眼光沒錯，就這樣」

「你已經害人家少賺好幾百萬了」

「沒結婚人家買樓關你屁事」

「預計會吃兩年老本，是要創業嗎？如果要等你才能買是要等到什麼時候」

「她是有叫你出錢是不是？買自己的房子還要經過你同意」

「女友不是一直在提嗎？為什麼是沒商量」

「之前提了你沒認真看待，現在自己買怎麼了嗎」



不過也有網友認為：

「投資客是有閒錢，而且已有自住房才去投資，你女友這種沒自住房還把老本跟收支比整個丟下去的，要是樓市反轉根本無法承受，就是標準被經紀洗腦的韭菜」

「真的沒自住房還想投資，比較安全的選項應該是波動較小的二手樓，而不是連收租都無法的樓花」



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