港女慘被迷姦　誤信對方答應出錢買樓照顧　最後竟中伏「變被告」

黃律師打電話給金大狀。黃：「金大狀，我有一名當事人被警察拘捕，說懷疑她恐嚇勒索及盜竊。她堅稱是無辜的，可以找你開會嗎？」金：「好的。」當事人Amy貌美如花，將事情經過告訴金大狀。（編按：本文節錄自《金的法庭日誌：法官閣下，請還我清白！》，全書收錄四十個法庭故事，都是根據真實案件所寫，人物和有些細節是虛構的，但是法庭故事內的法例及程序都是正確的。）



文：潘展平（大律師、香港大學客席法律講師，曾任暫委裁判官）、姚雅花（私人執業事務律師、香港大學法律學院中國法律碩士）

原來Amy在一個派對中認識了何先生，之後有一些微信的聯絡。有一天何先生約Amy去他的家裏開派對，Amy帶了一位女性朋友Nina一起去，而何先生也叫了司機Ricky一起喝酒。

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Amy喝了酒之後，覺得渾身乏力，被何先生強姦了，而Ricky則在客廳纏著Nina飲酒。何先生在迷姦Amy時，不斷說會照顧Amy及買下Amy的一層樓，讓她不要供樓供得太辛苦。Amy相信了何先生，所以跟著的一天便帶著行李去何先生的家中住了四天，但是Amy發現何先生沒有誠意幫她，並且說自己有很多女朋友，不會將Amy當做女朋友，所以Amy便帶著行李離開了何先生。

後來何先生找Amy說不見了一隻價值一百二十萬元的手錶。Amy要何先生簽一份合約，每月會給Amy五萬元及買下Amy的一層樓。Amy再去何先生家中要何先生簽合約時，被在埋伏的警員拘捕，懷疑她恐嚇勒索，偷了一隻錶及藏有毒品（因為在Amy身上找到兩粒毒品（K仔）），跟著警員在何先生的洗手間內找到何先生報稱被偷的手錶。

A：我並沒有恐嚇勒索，是他同意照顧我的，我怕他反口，所以要他簽一份合約確實。我沒有偷他的手錶，因為我一時氣憤，嬲他不承認我做他的女朋友，所以將手錶收在他的洗手間內，至於在我身上搜到的兩粒藥丸，是何先生給我的止頭暈藥，我並不知道是毒品「K仔」。我食了兩粒，還有兩粒放在手袋中。

金：那麼他是否有迷姦你？

A：有，當時我是不願意的。

金：好吧，我替你寫信通知警方你的案情吧。

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金大狀寫信通知警方Amy被迷姦及沒有恐嚇勒索，沒有偷手錶，及不知道是毒品的理由，亦有和Amy再去警署協助調查。過了幾個月，警方沒有告何先生強姦，沒有告Amy恐嚇勒索，沒有告Amy偷手錶，但是控告了Amy藏毒及誤導警員。

金：原來你去了醫院驗身，並告訴警員在中環蘭桂坊，飲醉後被陌生男子強姦，而你當時其實是在柴灣何先生的家中，所以告你誤導警員，究竟發生了什麼事呢？

A：因為何先生迷姦了我，後來告訴我他有很多女朋友，我擔心他有性病，可能會傳染我，所以我去了醫院，說被人強姦，想驗身，之後護士通知了警員，警員甲來到了後，我說喝了酒，精神不好，不想講強姦的事，後來警員甲說不會錄口供，只是想了解情況，並一直問我是否在晚上十一時開始喝酒，我說是，是否在蘭桂坊，我說是，一直都是這樣對答，大部分的內容都是甲提供的。

金：這兩條控罪你打算認罪？還是不認罪？

A：不認罪。因為我不知道那兩粒藥丸是毒品，而誤導警員那條罪，我不甘心認罪，因為我是不想講，是警員氹我講的。

金：好吧，那麼我們準備不認罪的答辯吧。其實你想知道是否被何先生染了性病，手續是非常簡單，只要去化驗所驗血，便會知道是否膽固醇過高，血糖過高，及有沒有性病，通常只需要花幾百元。

A：啊，我現在知道了。

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在審訊當天，控方傳召何先生作供，說Amy在他家住了幾天，在指稱報案的日期、時間，Amy其實是在他柴灣的家裏，金大狀盤問何先生。

金：Amy和Nina去到你的家裏，你們開始喝酒？

何：沒有喝酒。

金：喝什麼？

何：汽水。

金：所有人都是喝汽水？

何：對。

金：請你看你以前的口供，你說喝了一杯紅酒。

何：（本來的聲線已經很低，像做了虧心事一樣，現在聲線更加低）沒有喝。

金：Amy喝了酒之後，身體發軟，你便強姦她。

何：沒有。

金：為什麼叫Ricky來派對？

何：一齊玩，開心一些。

金：你是叫Ricky纏著Nina，令你有機會強姦Amy。

何：不是。

金：你是在酒中落了藥，令你可以迷姦Amy。

何：不是（仍然是很細聲）。

金：你們做愛時Amy是否合作？

何：合作，當然是合作啦（露出了一絲奸笑）！

金：Amy有沒有掙扎？或和物件碰撞？

何：沒有，她很合作。

金：請你看Amy在醫院的驗傷報告，她的大腿和小腿都有瘀傷，為什麼呢？

何：啊……呀……我不知道。

金：因為是你迷姦了她，所以她手腳不協調，撞傷了大腿和小腿。

何：不同意。

金：她說頭暈，你便給她一些藥丸。Amy食了兩粒藥丸，還剩下兩粒，便是這兩粒藥丸（金大狀指著警員從Amy搜到的兩粒藥丸）。

何：不同意。

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控方傳召警員甲作供。

甲：在醫院內，被告說在蘭桂坊喝醉酒，被陌生男子性侵，之後醒來衣衫不整，躺在中環海旁，但是根據閉路電視，被告當時應該身在柴灣，所以是誤導警員。

金大狀盤問警員甲。

金：當時被告說喝了酒，神智不清醒，不想畀口供，對嗎？

甲：對。

金：你並沒有立即把口供紀錄下來，同意嗎？

甲：同意。

金：你沒有問被告是否想增加、減少或刪改口供，對嗎？

甲：對。

金：口供的內容，例如蘭桂坊及中環海旁都是你提議的。

甲：不同意。

Amy選擇作供說因為害怕何先生有性病，可能會傳染給她，所以去醫院驗身，後來警員甲問她，她不想講，但是警員甲說只是想了解情況，並提出不同的細節，例如蘭桂坊及中環海旁等等，給Amy去完成報案的講法，而在她身上搜到的兩粒藥丸是何先生給她的止頭暈藥，她吃了兩粒，還剩下兩粒便放在手袋中。

主控官盤問Amy。

主：既然你說被迷姦，為何還會搬去何先生家中住？

A：因為他氹我，說會照顧我。

主：你是有對警員說在蘭桂坊飲醉酒後被一名陌生男子性侵。

A：是警員甲要我講的，是在不情願的情況下講的。

主：那兩粒藥丸是在你的手袋中搜到的。

A：是，但是我並不知道它們是毒品。

主：你是故意誤導警員。

A：不同意。

主：你是知道那兩粒藥丸是毒品。

A：不同意。

金大狀作出結案陳詞：警員甲也同意被告說喝了酒，不適宜作供，警員甲沒有即時做紀錄，亦沒有問被告是否有刪改、增加或減少，所以控方不能證明口供是被告自願作出的，也不能證明口供是準確的，請法官閣下判被告誤導警員控罪，罪名不成立……何先生並不是可靠的證人，作供時態度閃縮，及聲音很小，他說沒有迷姦被告，但是被告的驗身報告指出被告的大腿及小腿有瘀傷，證明被告是被迷姦，手腳不協調，所以有碰撞，造成傷勢……何先生並不是可靠的證人，請法官閣下判被告藏毒罪名不成立。

法官的判決：被告與何先生的金錢及感情瓜葛，本席不能在本案中釐清，也不能聽了一些證據便裁定是否有強姦……警員甲也說被告表示喝了酒，神智不清……本席不能接納有關的口供是自願及準確的，所以本席判被告誤導警員罪名不成立……何先生並不是可靠的證人……再者被告用一個利是封裝著兩粒藥丸，非常搶眼，被告可能真的不知道該兩粒藥丸是毒品……本席裁定藏毒罪名不成立。

在庭外，金大狀的學生Cindy問，為什麼控方不控告何先生強姦呢？

金：因為Amy在被迷姦之後，還搬去何先生家裏住了幾天，陪審團很可能不接納Amy是被強姦的，所以控方沒有告何先生強姦。

Amy非常高興，向金大狀多番道謝，並送了一個果籃及一個獎牌給金大狀，表示謝意。

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法律小知識

第232章《警隊條例》第64條虛報有人犯罪等罪行任何人明知地—(a)向警務人員虛報或導致他人虛報有人犯罪；或(b)提供虛假資料或作出虛假的陳述或指控，以誤導警務人員，即屬犯罪，循簡易程序定罪後，可處罰款$1,000及監禁6個月。

第134章《危險藥物條例》第8條管有危險藥物非作販運用途及危險藥物的服用(1)除根據及按照本條例，或根據及按照署長根據本條例而發出的許可證外，任何人不得—(a)管有危險藥物；或(b)吸食、吸服、服食或注射危險藥物。

(2)任何人違反第(1)款的任何規定，即屬犯罪，可處以下罰則—(a)循公訴程序定罪後，可處罰款$1,000,000，並在符合第54A條的規定下，可處監禁7年；或(b)循簡易程序定罪後，可處第6級罰款，並在符合第54A條的規定下，可處監禁3年。

《金的法庭日誌：法官閣下，請還我清白！》書本封面（紅出版集團授權使用）

書名：金的法庭日誌：法官閣下，請還我清白！

作者簡介：潘展平大律師，曾任暫委裁判官、區域法院暫委法官、高級檢察官、本地檢察官協會副會長、律政司高級職員會主席、律政司職員聯誼會主席、理工大學客席法律講師。現為香港大學客席法律講師、國際跆拳道香港總會永遠榮譽會長，在清洪資深大律師事務所工作，為執業大律師專責處理民事及刑事案件，尤其是傷亡賠償（包括工傷賠償）、逆權侵佔、業主立案法團案件、商業糾紛、商業罪案及廉政公署案件。

姚雅花律師，畢業於英國伯明翰大學法律系，獲得榮譽學士學位。於香港大學法律學院完成中國法律碩士學位。已經有十多年在香港執業的經驗。為民政事務總署提供免費大廈管理法律諮詢服務計劃的成員之一，亦是法律援助署婚姻訴訟及刑事訴訟的外委律師之一。現為私人執業事務律師，專責處理婚姻訴訟（包括跨境婚姻訴訟、爭取子女撫養權和贍養費及爭取婚姻資產的分配）、民事及刑事案件，尤其公司商業糾紛賠償、商標版權糾紛、逆權侵佔、遺產承辦、信托、公司買賣、樓宇買賣、按揭、公司或個人破產、意外傷亡索償（包括工傷賠償）、業主立案法團案件、處理各種滋擾及漏水糾紛、草擬不同類型的商業協議書及法律意見書、處理商業罪案及廉政公署案件等等。

【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】