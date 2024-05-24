日女玩TikTok驚揭「妹妹竟是AV女優」佐藤汐感嘆：連媽媽都知道了

日本AV女優佐藤汐，出道以來小有知名度，但一直都是瞞著家人做這份工作，近期姊姊滑TikTok時，無意間竟從他人的影片中發現，妹妹的工作竟是「AV女優」，立即傳訊息給妹妹，佐藤汐並以「悲報」發文，向粉絲分享這個消息，難過表示，竟然連媽媽也知道了。



佐藤汐將這段對話在X上揭露之後，目前已經吸引近700萬人次瀏覽，只見姊姊問她：「當我打開連結時，上面寫著佐藤汐是AV女優，你還好嗎？」姊姊並表示：「蠻有趣，媽媽慢慢打開連結，有點結凍了，哈哈」。至於佐藤汐則難過表示：「我笑不出來」、「我討厭被看見」。網友們紛紛留言關心：「我很好奇接下來會發生什麼」、「被家人發現了」、「祝你好運。我們相信這是一個經過深思熟慮的決定，和家人溝通確實很困難，但是記住自己最初的目標，繼續前進」。

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不過台灣AV達人一劍浣春秋在「Play NO.1」網站發文指出，即便佐藤汐被家人得知她在拍AV，但經紀公司卻對外表示，她並會因此引退，也哀嘆表示，在現今網際網路發達的年代，要隱藏自己的AV女優身分，是一件多麼困難的事。

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