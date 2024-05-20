深圳再推神級服務　結婚可以「用公共巴士做花車」　還可選雙層款

最近，在深圳街頭偶爾能看到一輛靚麗喜慶的巴士，車身上貼着大大的「囍」，車裏面還裝扮着彩色氣球和鮮花，載着結婚的新人和親朋好友。



這輛大婚車到底什麼來頭？何以成為深圳道路上最靚的仔？

點圖放大看看這巴士花車的照片：

+ 3

這是深圳巴士集團新推出的「城市婚車」，提供了普通公交車、「紅胖子」雙層巴士以及迷你巴士三種不同車型，可以適應不同的婚禮接送規模。

近期準備結婚的深圳人阿美看到這輛婚車很開心，迅速諮詢了租車服務。

在她看來，租傳統豪車來當接親車隊雖然很高調，但是很浪費錢，路上還需要浪費很多時間找停車位、安排每一個跟車人的座位，各方面都比較麻煩。

【延伸閱讀】深圳巴士超進化：車上賣早餐8元一份 設汽水機 還開了寵物專線（點圖放大瀏覽）：

+ 11

但是，租一輛「城市婚車」就可以解決這個問題，她朋友多，所以到時候準備租雙層的「紅胖子」，「雖然走在路上也高調，但是綠色環保，而且儀式感滿滿。」

前幾天在深圳結婚的妮妮就租了這樣一輛新式婚車，她很開心地説結婚當天受到了很多親朋好友的誇讚，開在路上回頭率超高。

「這輛車看似簡單，實則車內還有麥克風可以唱K，整輛車裝扮起來氛圍感拉滿，而且拍照也很出片，感覺超級好玩。」

【延伸閱讀】「深圳陪拍」成人氣新興行業 包化妝P圖即日交貨 月入可過萬（點圖放大瀏覽）：

+ 24

根據報價，雙層巴士有兩種計費方式。一是按時計費，工作日每小時1500元（人民幣，下同），週末節假日是每小時2000元，2小時起預約。

二是按天計費，工作日是每天8000元（8小時），週末節假日是每天12000元（8小時）。

有人評價，如果使用婚車的距離比較短，那租一輛「城市婚車」性價比挺高的，但是如果用車時間比較長的話，其實「城市婚車」的價格不低，並不是很划算。

在你看來，「深圳婚車」這個價格划算嗎？如果你結婚，會租一輛嗎？歡迎在評論區分享。

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】