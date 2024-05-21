女神級「酸菜魚老闆娘」受訪爆紅　曾在內地學藝　IG噴血辣照曝光

藝人張立東的YouTube頻道「東東隆咚鏘」日前訪問一名酸菜魚正妹闆娘，超仙氣質讓她一夕爆紅。



網友紛紛湧入朝聖該影片及她的IG，而其中就有人揶揄「有乾爹金援」，而正妹闆娘透過限動霸氣反擊了。

點圖放大看看「酸菜魚正妹闆娘」的照片：

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酸菜魚老闆娘呂欣珮，身材窈窕、氣質出眾，先前身穿貼身黑色旗袍接受訪問。

她表示，過去曾在大陸擔任舞者，隨後去拜師學藝，將製作酸菜魚的祕方帶回台灣，接連開了4間分店。

節目中她也大秀廚藝，俐落刀法跟熟練的炒菜手法，讓在場眾人讚嘆連連。

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影片爆紅後，許多網友前來留言，甚至跑去朝聖IG美照：

「這老闆娘顏質也太高了，皮膚還透光」

「看她俐落的刀法，是練家子，不是花瓶，有真功夫廚藝的」

「這家超好吃」

不過也有網民揶揄「感覺在中國做dancer找到了乾爹，然後回台灣開店。不過真的很漂亮、身材也很棒！」，對此呂欣珮在限動反擊「馬上就有沒水準的留言，我如果有乾爹我還開店幹嘛，那麼辛苦」。

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