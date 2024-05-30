便秘｜肛門專家教用性玩具通便　親自解構「一用即屙」科學原理

便秘是一種常見的生活困擾，研究更顯示，有五分之一的人有便秘問題。儘管市場上充斥著各種自稱能快速解決便秘的藥物，但紐約著名的肛門健康專家戈爾茨坦（Dr. Evan Goldstein）提出了一種「萬無一失鮮為人知」的治療方法，即使用性玩具來幫助排便。



【圖輯】點圖放大了解專家教點用性玩具解決便秘👇👇👇

+ 9

據《每日郵報》報導，戈爾茨坦醫生在他的最新著作Butt Seriously中，強調放鬆骨盆肌肉對於緩解便秘極其重要。他指出，放鬆直腸周圍的緊繃肌肉可以增加其靈活性，從而減少肛門在排泄緊縮時的疼痛感，還推薦使用肛門擴張器和其他性玩具來達到這一目的。

戈爾茨坦解釋，性玩具能幫助使用者更好地了解骨盆底的放鬆感，從而達到協助患者預防便秘的效果。他建議選擇由光滑醫用級矽膠製成的工具，並在每次使用後徹底清洗晾乾，以確保使用安全。

對於那些不願嘗試性玩具的人，戈爾茨坦表示，由於便秘問題通常與纖維和水分攝入不足，或是骨盆底肌肉問題有關，因此他推薦使用糞便軟化劑或含鎂乳劑等口服藥，因為這些藥物能安全地將水引入腸道，軟化糞便，從而緩解便秘問題。

【相關圖輯】獸醫幫大象灌腸通便一秒被「瀑布」淹沒 滿臉糞便卻露出滿意笑容（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

數據顯示，女性比男性更容易有便秘問題，戈爾茨坦猜測這可能是由於激素和解剖結構的差異所致。女性的結腸平均比男性長10厘米，使得食物通過消化道的時間更長，更多的水被重新吸收，也讓女性的糞便更硬。此外，女性荷爾蒙黃體酮水平的波動也會影響排便，使得糞便在結腸中停留更長時間。

戈爾茨坦博士強調，水合作用對防止便秘至關重要，而且攝取充足水分不僅能軟化糞便，還能保持結腸平滑肌的健康，維持正常的收縮和放鬆模式，因此有便秘問題的患者一定要多喝水。如果這些方法都無效，那麼患者就應該及時向專業的醫生尋求幫助。

【同場加映】便秘男誤信偏方 塞20cm黃鱔入肛門遭咬破腸險死 醫生都忍唔住笑（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】