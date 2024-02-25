減肥｜營養師揭12個「正在變胖的徵兆」容易口渴長期便秘都要小心

你最近是否也莫名胃口變大、剛吃完東西沒多久就餓了？或是白天變得嗜睡，突然很愛吃甜食、喝飲料？小心這些都是發胖的跡象！



台灣知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享12個「正在變胖」的徵兆，快觀察自身狀況，改變日常生活中的小習慣，在還沒真的變胖前趕快止損，是避免變胖的關鍵。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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＃胃口變大

吃下過多的食物是造成肥胖的關鍵原因，在沒有特殊疾病情況下，突然食慾大增、飲食不規律，都是發胖的跡象。

＃很快就餓

不正常的飲食習慣，容易很快就產生飢餓感，不斷的進食導致血糖的波動大，胰島素不斷分泌，就會讓更多的熱量轉變為脂肪儲存。

＃睡眠不足

睡眠不足會影響抑制食慾的「瘦素」分泌，瘦素分泌的減少，導致食慾增加，越吃越多、越吃越胖。

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＃嗜睡打鼾

白天的嗜睡與肥胖有關，肥胖屬於一種慢性發炎，造成疲憊感增加，維持健康體重避免惡性循環的狀況發生。

＃容易口渴

飲食的不正常，會影響血糖、血鈉的異常，身體為了維持血液平衡，增加排尿，提升口渴的感覺。

＃愛喝飲料

喝飲料沒有辦法達到解渴的效果，還不斷增加糖份的攝取，導致過多不必要的熱量增加。

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＃口味變重

較重口味的飲食，鈉含量較高，容易導致水份留在體內，因此體重上升。

＃久坐易累

久坐會使身體代謝循環下降，脂肪更容易堆積，體重上升，疲憊感加重。

＃不愛運動

能量消耗減少，同時不斷有食物攝取，就容易變胖，所以運動量少是肥胖的一大信號。

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＃對甜食的慾望提高

甜食會造成血糖的快速上升，刺激胰島素大量分泌，可能會有低血糖的不適，很容易因此想吃更多的甜食。

＃壓力變大

壓力大會增加壓力荷爾蒙「皮質醇」的分泌，造成食慾增加，也會增加對甜食的慾望，進而吃下更多熱量。

＃長期便秘

飲食不當、蔬果攝取量少、水分不足容易造成便秘，腸道菌群失衡、身體發炎反應增加，與內分泌互相影響，進而影響食慾、體重、身體組成。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】