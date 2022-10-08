便秘台婦肚痛持續兩星期　腹部頻傳高音「扑扑聲」醫生一聽嘆氣了

【癌症／大腸癌／便秘／肚痛／腹痛】肚子痛爆！台灣一名60多歲女性腹痛長達兩星期多，起初至診所檢查以為是便秘，沒想到卻連續嘔吐5天之久被診斷出是腸胃炎。最終因症狀沒緩解，並前往當地醫院檢查，才發現早已罹患大腸癌末期，癌細胞也轉移至肝臟多處。



台灣醫生葉秉威於節目《醫師好辣》解釋，該名婦人因為求診無效、症狀加劇，最後才會找上自己。一看到婦人時就發現整個人異常虛弱、肚子很脹很大，光是輕輕拍打就可以聽到「扑扑聲」非常快且高音頻聲響，甚至將近半個月沒有排便，再繼續下去恐怕腸子就要爆了。

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由於婦人情況是典型腸阻塞症狀，並緊急安排進行電腦斷層檢查，意外驚見「4公分大腫瘤」卡在大、小腸交界處，還把整個小腸堵死。更悲慘的是婦人確定罹患大腸癌末期，且癌細胞轉移至肝臟多處。

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葉柄威直言，一旦脹氣腹痛時間拉長，伴隨持續性嘔吐、腹痛嚴重、黑血便、發高燒及多天沒排便，畢竟腸賭塞嚴重爆掉恐引發敗血症猝死，所以出現脹氣症狀，就要特別當心。

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