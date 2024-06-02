買蕉畀生果店阿姐無故怒罵！顧客大呻已是第2次：以後都唔會幫襯

購物時無故被店員責備，的確令人不快。有網民日前發帖表示在大埔某生果店買香蕉，付款後就將蕉遞給店員阿姐方便她稍後放進膠袋，沒想到阿姐沒有接手還即時發怒鬧他，「話我（樓主）做咩嘢攞梳蕉畀佢，佢攞住錢找畀我話無手」。樓主感到委屈，指上次買生果也被對方當眾斥責過，「點解幫佢買2次嘢畀佢鬧2次」，他亦揚言日後不再光顧。



有網民發帖，稱在大埔某生果店買香蕉遭店員阿姐無禮對待。（「大埔人大埔谷」FB圖片）

該名網民在Facebook大埔街坊群組發帖抱怨，稱於生果店買香蕉時遭店員阿姐無禮對待。他表示付款後，阿姐一手接錢，一手拿膠袋，於是他將手上的香蕉遞給對方，「但我就OnX做好心，攞起梳蕉畀佢」。沒想到阿姐即時發怒罵他「話我（樓主）做咩嘢攞梳蕉畀佢，佢攞住錢找畀我話無手」。

樓主認為自己不過是想遞上香蕉方便店員阿姐放進膠袋，沒想到卻被罵，甚是委屈，「做人真係好心無好報」。他即場駁斥對方，惟發火後擔心「唔好睇」，決定走開，「我走開嘅時候佢都還鬧我幾句，話以後唔好來買嘢」。他又表示該店員已非首次責罵他，上次他在店內買生果也被該店員喝斥，故揚言不會再光顧，「我唔會畀機會佢鬧我第3次，所以以後都唔會幫襯佢哋生意」。

樓主指已是第2次遭該店員責備。（「大埔人大埔谷」FB截圖）

帖文引起網民熱議，有同區街坊就指過去也有類似的不快經歷，同遭涉事店員責罵過，「上次都鬧過我，所以佢企檔我唔買」、「呢個阿姐態度一向都差差哋」。也有網民表示「買蕉唔攞梳蕉畀佢，唔通佢係想你拎兩個蘋果畀佢？」、「如果佢唔畀人拎就貼張紙話『請勿自取』」、「佢係打算拎個袋你自己放入去，佢幫你放入袋呢個時間佢已經可以收到兩個人嘅錢」、「未必係鬧嘅，可能大聲咗啲」。

另有網民就批評店員工作態度，也有人表示「啲服務態度喺咁上下」、「今日先至同賣海鮮大叔過咗兩招。我話街市賣嘢啲人點解又惡又燥，唔怪之得冷清清冇生意，被超市街舖搶晒生意」、「咁鬼惡咪畀佢賺啦，去超市買都無咁嬲啦」。而樓主就回應指事件與店內生果質素無關，「但其實我好鍾意去佢哋間舖買嘢㗎。幫襯咗幾年都未畀人鬧過，係今次同一個人，畀佢分開2日鬧」。

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