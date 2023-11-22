無痛慳錢｜90後憑物盡其用5年儲50萬　孤寒到了極致就是門學問

「消費降級」是大勢所趨，外表風光口袋空空的「精緻窮」被拋棄，人們轉而尋找「無痛省錢」的方法，如何花更少的錢，維持優質的生活水準？



一条與3位「精緻摳門」女孩聊了聊，有人不花一毛錢，能全年用大牌護膚品，有人靠着二手平台賺到4萬元（人民幣，下同），有人的物品用了10年也質感滿滿，就算是有娃家庭，也能憑藉各種竅門做到「低成本富養」。

自述：K戰士、茉一、蔓蔓 編輯：劉亞萌（一条）

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K戰士 90後 深圳

我算是一個比較愛美的女生，在深圳做券商方面的工作，日常化妝和護膚一直願意用比較好的。大概從2021年底開始，我的護膚、化妝、修眉、美甲這類，基本都不花錢了，但是可以用到像Dior、Lamer、SK2、YSL的產品，都是用官方渠道的貨。工作日三餐都在公司解決，下班後去公司健身房，住的是人才房，週末跟朋友聚會吃免費的「霸王餐」。

在國慶節，我帶父母去桂林旅遊，兩天一夜，從出家門算起，到回家門為止，包括高鐵票、吃喝玩在內，人均花費不超過500元。今年7月份我去香港瑰麗酒店喝了酒水，看維多利亞港的海景，我也沒有花錢。總體上來講，我日常生活過得還蠻不錯，但支出可以維持在很低很低的水平。

我的「精緻省錢」的想法開始得很早，大概是上大一的時候，十幾年前了，我在暑假偶然看到一本書，叫《摳門兔的精緻生活》，教你白領生活的摳門技巧。裏面有一句話説，作為一個打工人，要進行自己的財富保衞戰，防止其他的誘惑讓財富流走，當時我覺得挺有感觸的。很久之後我自己成為一個普通白領，當年看過的那本書，就回到我的腦海裏了。

美容護膚上面，我的需求基本是靠「專櫃小樣」來解決。其實一開始我並沒有這麼極致，也是正常購買，契機是疫情期間，戴口罩很少化妝，導致我的很多化妝品和護膚品放置了很長時間沒有用完，有變質的風險。我記得很清楚，曾經有一款很火的唇釉，我用空管了，到後期味道有點變了，很擔心會損壞我的唇部皮膚。那我覺得，還不如用小樣，快速用完，乾淨衞生。

2021年底，當時是抱着一個做實驗的心態，看看我到底能領到多少？我專門去了一個商場，把裏面所有專櫃的微信公眾號都關注了，新會員有禮品，我就都領了一遍，靠那一波就用了很久。後來我摸索出規律，某些品牌發小樣的頻率很高，有的甚至每個月可以領2次。還有的搞「搭台活動」，商場裏放一個小樣機，直接掃碼，自助就拿了。另外我有兩個手機號碼，可以同時領兩份。修眉和皮膚深度護理，我也是在專櫃解決的，公眾號預約。

深圳很多的護膚美容品牌集中在商場的同一層，比如茂業或華強北，你去一次就可以把這些品牌都薅一遍。所以我不需要很頻繁去，兩個月一趟。可能有人擔心，這樣櫃姐會給臉色看嗎？我自己沒怎麼遇到，因為都是換不同的商場，而且櫃姐有輪班的，我觀察下來，她們的離職率也蠻高，很少會遇到同一個人。

吃的方面，我所在的是央企，公司食堂免費，飯菜都很好。食堂的早飯和晚飯分別在7：00和18：00開始，所以我一日三餐都可以在公司解決，另外晚飯前有空的話，還能去健身房鍛鍊。説實話因為在公司吃太好了，還是需要減減肥的，我現在週末會進行輕斷食。外食的話，我基本每月可以吃到2、3次「霸王餐」，就是你需要在平台上每月寫4篇評價，就有抽獎的機會，有正餐，有奶茶，我最高抽到過200元的，那就正好可以請朋友們吃飯。

去香港玩那次，當時是為了慶祝疫情後的開放通關，會給內地遊客發「香港有禮」的券，價值100塊錢左右，大多數人會去換快餐、小吃。那我覺得，既然有這個機會，就去最貴的瑰麗酒店體驗一把，我就用那個券換了一杯飲料，坐在沙發裏，外面是維多利亞港，服務人員的態度也非常不錯。

國慶節帶父母旅遊，我是特意選了國慶節之後的2天，因為我們公司多放2天假，這時候人流量會驟減。從老家出發，高鐵票每人200元，我訂的是桂林景區裏的一家中檔酒店，家庭房，前一天晚上1600元，我住的時候只需要330元了，包兩餐，還送下午茶，距離景點還近，連交通費都省了。

「摳門」是滲透在我生活的方方面面的，但我做這些事情有一個原則，就是絕不佔用我的大塊時間，而只利用坐地鐵、等公交碎片化的時間來寫評價、領券什麼的，總是好過用來刷短視頻吧，那樣也沒什麼產出。我覺得一個人對自我時間上的掌控是非常重要的，之前我是一邊工作一邊讀研，深圳工作，廣州上學，週末來回跑，雖然是辛苦些，但是隻要你安排得當，也能兼顧兩頭。

其實我跟我爸媽是反着來的，他們並不喜歡我到處薅羊毛，總覺得吃力不討好，沒必要佔這點便宜。但是我覺得我的一系列操作並不是單純的摳門，而是更好地籌劃自己的生活。之前我是為了在婚前擁有自己的房子，現在房價在跌，我也不着急買了，存下的錢放在銀行裏產生的利息，也能覆蓋我一部分生活費。你有了一筆積累之後，心態是比較好的，不着急，其他的事情都可以慢慢來。

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茉一 36歲 重慶

我之前是屬於瘋狂買買買的人。我原來有一個專門的衣帽間，很多衣服買好幾年了，吊牌都沒拆。鞋子有200多雙，家裏三米長的鞋櫃都放滿了。包包是背不完的，有五六十個，有的背兩次就不喜歡了，你送給人家也不要。現在回看的話，曾經浪費了的那些錢，湊起來都可以去首付一套100多萬的房子了，是有點懊悔。

我是6年前開始過精簡生活，經歷離婚、獨自帶娃、投資負債、重新攢錢給自己和孩子買一個小房子。現在我們兩人，包括吃飯、水電、衣服、話費在內，每月不超過2000元，整體花錢少了，但狀態越來越好。我現在覺得，好的生活，不需要很貴。省錢又精緻的要素，就是一般不買，非要買的話，就選質量好一點的，保持「一物出，一物進」的原則。

同樣2000元，你可以買20件衣服，穿一兩次就扔了，來年再買，但是2000元一件的外套，你可以穿很久很久，還顯氣質。我現在手上的衣服，基本都是穿了五六年以上。今年我一件衣服都沒有買過，只買過兩雙鞋，而且冬天也不打算再購入衣服。衣服皺了就顯舊，可以熨燙，幾年前的裙子又會煥然一新。

珍惜物品，它就會回報給你最大的價值。我家現在持有時間最長的物品，是一口鍋，用了11年，前段時間剛扔，因為它鍋底掉了。然後就是一台電風扇，我媽媽買的，用了10年，到現在還是很好用，因為我每年夏天一過就會把它擦洗乾淨，罩上防塵布，保養的很好。還有一個小推車，放點雜物，當時300塊買的，用了七八年了。

現在我的物品如果用壞了，第一時間想到的是修補，而不是扔掉。我是跑步的，800塊一雙的跑鞋，跑一年鞋底就掉了。重慶老城區的一些街道，有很多老店，修鞋子、修鍋、修電器、修手錶都有，我補個鞋底，5塊錢，又能撐兩年。師傅很有技術的，找的材料耐磨，跟原本的底子貼合，穿起來沒有不適感，外面也看不出來。這種習慣養成後，我的手錶、雨傘都拿去修過。

還有一個省錢要素，就是不要囤貨。以前我為了湊滿減活動或打折，買很多，但其實你很難用完一樣東西，後期會浪費，還佔空間。買菜，我也是不囤，不忙的話基本每天都去超市，下午或者晚上去，會有打折。孩子吃的玩的我儘量滿足，主要是在家做飯，穿衣服方面他是沒有概念的，現在全年只有3雙運動鞋，1雙涼鞋，總共七八套衣服。孩子小的時候，我會買很多，打扮得很洋氣，現在想想，那時候其實是在滿足自己。

我自己是開美業店的，主要做護膚、養生、產後護理這塊。以前我覺得對自己的長相不滿意，考慮過醫美，幸好沒有真正去做這個事兒，現在我的容貌焦慮少了很多，用的200塊一瓶的面霜，素顏出門。最好的護膚品是運動。以前我還買過一個跑步機放家裏，3個月就落灰了，浪費錢，現在我跑步12年了，一週3次，一般户外晨跑，夏天5點，冬天6點，不塗防曬霜，戴個帽子就出門了，40分鐘跑5公裏左右。空腹運動能燃燒脂肪，氣色好，不化妝的皮膚也是好看的。

我現在住的小房子，都是我自己設計圖紙，然後去建材市場買原材料，找施工隊來裝修的，60天時間，非常短，裝修出來的質感我很滿意，省了有10萬塊的費用。比如我沒有去做很複雜的吊頂，就省了兩萬。廚房的一個吧枱，我找過裝修公司，他們説要幾萬，我覺得太貴了，然後自己找幹活兒的師傅裝。樓梯上的護欄，一般是玻璃的，要好幾萬，我換成鐵製的，只需要幾千塊。

我是覺得精簡生活給我帶來的，是找回對生活的掌控感。以前我可能覺得找個有錢的老公，過那種手心向上的日子也不錯，實際你身處其中，人是很迷茫的，被很多力量拉着走。現在我會很清楚，生活裏我想要什麼，不要什麼，反而覺得更輕鬆、更自由。

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蔓蔓 90後 杭州

我是27歲結婚，之前都是各種買買買。我們家最能省錢的是我老公，他特別會過日子，各種薅羊毛，還能利用二手平台去賺差價。所以我們工資雖然不高，5年時間一邊養娃一邊也能攢下50萬，在杭州首付了一套房子，現在房貸基本還完了。

我們家紙巾幾乎不用去外面買，他可以薅到一分錢的紙巾、幾毛錢的油鹽醬醋。通常一箱牛奶需要50多塊，但他能用各種券，20元左右買到手。他是會經常出差的，坐飛機的時候，發現航空公司官網的會員日有促銷價，要比大平台的低，就會買官網的。我覺得他非常厲害的一點，是把二手平台用到極致了，我看了下，已經在上面賺了4萬多。

比如孩子喜歡玩樂高，其實挺貴的，我老公會給孩子買，但是買來之後會把包裝盒收好，孩子可能過了這個階段就不喜歡了，我老公就會整理一下，再在二手平台上賣掉。有些限量款的玩具，基本上是保值的，折損率不高的情況下，也能賣到八九折。相當於孩子玩到了，我們也沒花多少錢。某購物平台買88VIP的同時，會贈送另一些平台的會員，我老公也把這些會員拿到二手平台去賣，能賣40元。他之前還教我用茅台去套利。有些購物app做活動，比如説茅台一瓶1499元，是那種官方補貼，正規發票，我們搶到手裏之後，轉手賣給線下的店，可以賣到2500元一瓶。去年我兩個人搶到了4瓶，就賺了4000多。

在我老公的影響下，我自己的消費習慣也改變了。比如我就注意到「粉紅税」這件事情，當時我想搜一款iPad鍵盤，發現粉色的要比黑白色的貴十幾塊錢，其實功能都一樣的。瑜伽墊也是，粉色的就是比灰色的貴。所以後來我自己買東西的時候，就會在搜索詞裏加上「男」，感覺能看到更多選擇。你要説這樣子是不是很浪費精力在小事情上呢？我覺得還好，因為薅羊毛已經變成我老公的一種生活方式了。

我們是該省省，該花花。比如我想要買一個新手機，它能幫助我拍視頻，我就果斷下手。我想做自媒體，花了2千塊報了課程，確實幫助我漲粉了。學習和工作這塊，我還是願意投資的。美容護膚這塊呢，很巧，我自己就是做這個行業的，一般可以薅公司羊毛，半價買公司的產品，有的美容服務還能作為員工小福利，去體驗。一年下來，省幾千塊是有的。養娃也可以「低成本富養」的，不一定非要去迪士尼遊樂園，可以去博物館、公園，天氣好的時候帶着帳篷去户外野營、玩遊戲，孩子最開心的，還是父母在身邊陪自己。

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1、 怎麼能做到花幾毛錢買到生活用品？

K戰士：我是在某支付平台上的會員專區裏領的，用積分兑換。或者也可以利用一些回收舊衣服的平台，一般他們會上門收，不給錢，但是會給你一些抽紙、洗衣液、牙膏等日用品。換這些東西雖然值不了多少錢，但會讓我感覺獲得了獎勵，我打掃衞生、整理舊物會積極很多。其實支付平台的活動蠻多的，我還在上面領過高鐵站VIP貴賓室的券，這樣你候車的時候還能有吃有喝。

蔓蔓：我老公會開通一些新的支付平台，付款的時候就會有滿減。

2、 怎麼能做到免費的美甲、美睫？

K戰士：美甲我也是在點評類的平台上抽獎獲得的，能維持1個月左右。如果你眼睛長得比較漂亮的話，可以去搜索一些美睫店，它們有一些款式要展示給客户，需要模特，那我就去報名，免費做，讓人家拍個照就好。

3、二手平台上的大牌護膚品小樣，能保證正品嗎？

K戰士：不能，所以不要直接買小樣，而是買券，然後到專櫃去領。曾經我手上有張Lamer的券快到期了，就在二手平台以25元賣掉。運氣好的話，你能多買幾張，那麼「100元實現Lamer自由」也不是不可能。

4、有哪些關於省錢的書籍、影視劇推薦？

蔓蔓：有兩部日劇，首先是《三千日元的使用方法》，裏面介紹的存錢方法都很實用，比如堅持記賬，削減固定支出，學會重視小錢、買質量好的東西其實更省錢等等，能幫你打開不少存錢的新思路。第二部是《錢斷情始》，女主玲子是個非常節儉的人，她把錢都花在那些真正讓她感到幸福和愉悦的事物上。物盡其用的態度，真的可以幫我們省下很多錢。

K戰士：之前提到過的《摳門兔的精緻生活》，年代距離現在比較久遠了。具體技巧的話，我還推薦一本書叫做《有錢沒錢看習慣》，它的副標題是「掙得少也能活得好的女性生活理財書」。是一個韓國女主播寫的，比較貼近網絡時代的人。

5、童年時期有匱乏感，購物會感到滿足，這個要怎麼克服？

茉一：我後來有反思過自己曾經的「買買買」，可能就是因為我童年時期父母太節儉，我長大了就報復性消費。有些人真的是要經歷那個過程，瘋狂幾年，才會停下來。我自己現在沒有匱乏感了，或許一個可行的方法是，求質不求量，長期下來是富養自己的，同時也省錢。

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