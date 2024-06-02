港鐵鹹豬手？老伯雙手這樣放　被大媽圍罵斥非禮：斬咗你隻手㗎！

港鐵車廂發生非禮事件？本港網絡下午流傳1段影片，片中2名中年女子與1名鄉音老翁爭執，過程粗口橫飛，其中1名長髮女子指摘老伯「鹹豬手」，老伯激動解釋自己手部動作，反問「鹹豬手？我摸妳啊？」。另1名短髮女表示「你隻手擺好啲啊，斬咗你㗎」，又稱「你唔好講啦，你次次都係咁啦」，長髮女亦附和「（你）何文田出晒名啊」、「而家個個都鬧你，唔係我1個鬧你」。影片末段見弓列車到站，不少乘客下車，場面稍為緩和。

影片引來網民熱議，有人認為可能是誤會，不宜「跟車太貼」，「睇完個樣，係咪有咩誤會？」、「口講無憑，點解當時唔報警」。惟亦有網民看影片自到一頭霧水，「對唔住，我睇咁耐都聽唔明兩個講咩」。



本港網絡下午流傳1段影片，片中2名中年女子正與1名鄉音老翁爭執。（影片截圖）

港鐵車廂發生「羅生門」式懷疑非禮事件。本港多個網上Facebook群組下午流傳1段57秒影片，見到港鐵車廂內有2名女子正與1名鄉音老伯爭執。站在關愛座前的老伯站直把手向下垂，強調「我隻手咁樣放」，穿黑衣長髮女子立即做出手部向上抽起動作，略帶鄉音喝罵「你隻手咁樣囉」，旁邊的短髮女子則說，「你（老伯）隻手擺好啲啊！斬咗你㗎」。

+ 3

老伯一輪嘴反駁後，慢慢坐在關愛座，長髮女批評老伯「何文田出晒名啊！坐呢架車，正一X街冚家X」。短髮女這時勸長髮女「唔好嘈喇」，惟老伯未有停下，反嗆「我話畀妳聽啊，妳個X街啊」。長髮女怒氣更盛：「（老伯）幾廿歲啊，棺材擺你側邊已經，你仲敢鹹豬手？」

老伯反問：「鹹豬手？我摸妳啊？」短髮女即「反擊」，「你唔好講啦，你次次都係咁啦」。老翁重複「手唔可以放低㗎咩？」，短髮女回應：「你隻手擺好啲得㗎喇。又唔鬧第2個，淨係話你？」長髮女亦表示：「而家個個都鬧你，唔係我一個鬧你！」

影片最後列車到站，不少乘客下車，雙方分隔一段距離場面稍為緩和。

網民看過影片議論紛紛，有人批評老伯行為，也有人認為不宜「跟車太貼」。（影片截圖）

網民看過影片議論紛紛，有人表示「對唔住，我睇咁耐都聽唔明兩個講咩」。不過亦有網民認為不應「跟車太貼」，「睇完個樣，係咪有咩誤會？」、「口講無憑，點解當時唔報警」。