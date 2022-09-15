英女王「黃金Wii」標價235萬拍賣　陪凱特玩後即上癮最愛這隻Game

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯英國女王伊麗莎白二世）9日逝世，留下無限思念。其實英女王私底下不但風趣幽默，也有許多親民的愛好。像是任天堂的Wii，就是女王非常喜歡的遊戲機，還曾經有廠商特地製作24k鍍金的Wii送給她。



《鏡報》（Mirror）報道，2008年時，凱特王妃（Kate Middleton）買了一台Wii給威廉王子（Prince William）當作聖誕禮物。當時夫妻倆在王室的私人別墅「桑德令罕府」用完午餐後開始打電動，女王看了覺得非常有趣，所以要求加入一起玩。

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當時女王用Wii玩了保齡球，被逗得不亦樂乎，一旁的威廉王子也開心地一起同樂，直說奶奶實在太酷了。遊戲開發商THQ得知此消息後，便特地製作一台24k鍍金的Wii想送給女王，希望能讓女王和其他王室成員一起享受遊戲樂趣。

不過由於王室通訊組對於收受禮物的規定十分嚴格，因此最後出於安全緣故，這份禮物並沒有真的送到女王手上。後來THQ破產，遊戲機被拿出來拍賣，最後被一名荷蘭男子唐尼（Donny Fillerup）買下。

不過唐尼後來又將這台「黃金遊戲機」拿出來放到eBay上拍賣，標價30萬美元（約235萬港元）。他在受訪時表示，自己家裏經濟狀況一直都不太好，所以一直都滿缺錢的。他也無奈的說，自己從來沒想過要賣掉這台Wii，不過他也很好奇這台遊戲機究竟能賣出多少錢。

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