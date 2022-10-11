香港拍賣周競爭烈　常玉《紅底瓶枝》近9千萬拍出擊敗畢加索作品

10月香港拍賣周進入白熱化階段，蘇富比7日一連舉行三場晚拍。打頭陣的是現代藝術，37件登場拍品，34件順利售出，斬獲4.57億。



本場焦點原為趙無極，然這位抽象大師的表現不算耀眼——金黃色調狂草大作《15.02.65》三年前破億易手，今回僅以7,750萬拍出。此外，繪於五十年代的《橄欖樹》亦告流拍。

至於成交桂冠，則由常玉罕見的橫幅花卉《紅底瓶枝》拿下，連佣8,669萬賣出，成功延續這位東方馬蒂斯在亞洲市場的強勁走勢。

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競投過程相當激烈，3,500萬起拍，全程基本上皆為黃林詩韻（Patti Wong，環球主席）與林宛嫺（Wendy Lin，亞洲區副主席）之爭。兩人梅花間竹出手，大戰約23口叫價後，拍賣官以7,300萬落槌，由林宛嫺為電話上的35號牌客人投得畫作。

《紅底瓶枝》繪於1963年3月，是少數能確定創作年月的常玉作品。相對早年優渥生活，常玉晚年貧苦相煎，可是他志懷磊落，未有為現實挫節所困。畫家憑此幅略抒情懷，以表堅韌不拔之志。

對比近年拍賣的常玉花卉，此畫有兩處特點與別不同。一、花瓶放置側旁的橫幅構圖，而非花瓶在中央的直幅構圖；二、枝上花卉尚未綻放，仍處於含苞狀態。常玉絕大部份花卉畫，花瓶都置於畫面中央，以桌面水平分割背景。《紅底瓶枝》卻罕見將宋式紙槌瓶置於右側，並刻意露出餐桌邊角，營造層層推進的視感，構圖呼應南宋「邊角山水」美學概念。

「邊角山水」起源於南宋畫院馬遠、夏圭畫法，指以描繪山之一角，沒有全貌。此畫法強調以局部、簡約構圖來烘托氣氛，蓄意繪畫幽勝小景，預留較寬闊之空間，讓乾坤蒼茫，隱隱雲煙流通畫幅中，營造含蓄而深邃之意境。常玉把邊角構圖用於花卉上，在本來可留白處讓枯枝蔓延，充滿整個畫面，予人伸延擴張，生命力充盈之感。

再看花枝。本幅枝幹從很小的瓶子長出，比例不太對稱，呈一對鹿角形態。乍看似是芳華落盡，寥落殘敗的枯枝；但細心觀看，枯梅含苞綻放，蘊含生機，呈現畫家積極勵志的情緒。

常玉有「東方馬蒂斯」之稱，善用中國水墨流暢線條，畫風受西方野獸派簡潔強烈風格影響。早在三十年代，他的花卉已結合西方畫的空間結構，去除背景景深，取消三度空間和光影效果。在《紅底瓶枝》，常玉大刀闊斧，以大片紅色塊橫向地塗抹整幅背景，以大面積平塗來取代立體空間，造成一定抽象感和強烈裝飾效果，呼應抽象表現主義的激昂與凌厲。

亞洲現代藝術市場近年除了「趙無極熱」外，還迎來了「常玉天下」。2020年，他的花卉成交在拍賣場攀上了高峰。綜觀常玉筆下花卉，有三作風格與《紅底瓶枝》較為相像。其中《枯梅》和《臘梅》，現為台灣國立歷史博物館永久館藏。至於餘下一幅同樣名為《臘梅》的，則屬私人藏家所有。此四畫之中，《紅底瓶枝》愈一米寬，尺幅最大。

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