45歲男子亂採路邊蘑菇「烤熟食用」中毒入院 病發不到一周身亡
撰文：ETtoday
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泰國普勒縣（Phu Ruea）一名45歲男子因誤食有毒蘑菇，發病不到1周就不幸病逝，成為當地今年首宗因食物中毒死亡的病例。
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據泰媒「The Thaiger」報導，這名男子在5月28日採了5朵蘑菇後，將它們烤熟食用，不料卻在不久後出現中毒症狀，被送到普勒醫院（Phu Ruea Hospital）搶救。男子隨後因病情過重被轉往黎府醫院（Loei Hospital），但經數日的治療後，男子最終還是在6月3日晚間7時30分去世。
這是當地今年首次發生有民眾因食物中毒死亡的案例，同時也再次喚醒人們在雨季間食用野生蘑菇的風險。去年，黎府與遼國接壤的丹塞（Dansai）也發生了誤食毒蘑菇後食物中毒的案件，造成9人腹痛、噁心、嘔吐，其中一人因急性肝腎衰竭死亡。
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內科醫生拉薩米克（Rassamikhae）指出，現在的天氣條件有利於野生蘑菇的生長，但這些蘑菇可能含有毒素，而且院方最近也接獲越來越多因誤食毒蘑菇而中毒求醫的患者，警告民眾應提高警惕。
拉薩米克博士進一步解釋，毒蘑菇的危害可分為三類，第一類會引起肝炎，並在食用後的4至6小時內出現噁心、嘔吐和腹瀉等症狀，第二類會影響肌肉，引發肌肉疼痛和尿液顏色變化，而第三類則會破壞腸胃系統，引起嚴重的胃腸道問題，導致脫水和休克。
他強調，民眾在食用蘑菇後，如果懷疑自己出現初期中毒狀況，可嘗試自行催吐或食用蛋清來解毒，不過最重要的是及時將患者送往醫院接受專業治療，特別是症狀出現超過6小時的話，可能就表示患有肝炎，需及時搶救。
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