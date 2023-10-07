壞習慣不改導致慢性中毒！醫生揭恐怖5毒極致命　化學海綿屬高危

不知不覺每天都中毒！不少病人常因找不到病因而無法有效治療，但其實病因很有可能是「慢性中毒」，這些慢性中毒離不開無自覺的錯誤習慣，長久累積下來，年老時身體自然容易出問題。



台灣腎臟專科洪永祥醫生在Facebook分享，行醫過程中很多病人跟醫生找不到病因懸案，急性中毒症狀凶猛診斷容易，但恐怖的是不知不覺的在生活中慢性中毒，往往是無自覺的錯誤習慣導致，每天一直接觸一直在慢性中毒，年輕時候肝腎功能排毒強，症狀不明顯，但隨著慢性中毒，經年累月累積毒素，輕者傷肝傷腎傷心傷大腦傷骨髓傷免疫，嚴重者癌症就來報到。（點圖放大看懶人包👇👇👇）

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一、「吸入毒」：二手煙、三手煙、廚房油煙、燒金紙、汽車香水、臥室香薰、煮沸的開水蒸氣、電子煙、傳統蚊香電蚊香、裝潢的甲醛等。



這些吸入性的毒性物質通常包含苯、醇、醛類、烷、砷、鉛、一氧化碳，多環芳香氫等，短期接觸可能會有咳嗽、頭痛、眼睛不適、喉嚨痛、打噴嚏、噁心、呼吸不順和心律不整等症狀，長期將造成嚴重胸腔問題和過敏症，心臟病和肺癌的罹患率也會增加。

二、「黴菌毒」：浴廁黴斑、寵物皮屑霉菌、香港腳的襪子、潮濕劣質咖啡豆、開封很久的堅果花生、黴斑的枕頭被單床套與床墊。



這些黴菌會釋放過敏物質，若碰上毒性強的黴菌，可能會引起嚴重的肺部病變，甚至死亡都有可能。據台灣氣喘衛教協會發表研究指出，31%的過敏氣喘患者對黴菌過敏，而台中中山醫學院報告也表示，過敏性鼻炎的患者中有高達67.8%的患者，至少對一種黴菌產生過敏反應。

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三、「清潔化學毒」：清潔化學毒：洗衣精、洗衣香薰球、洗碗劑、化學海綿、浴廁芳香劑、漂白水、除黴劑。



含有香味的洗衣產品容易揮發出有毒化學物；殺塵蹣洗衣精若含百滅寧（Permethrin），易殘留在衣服上，皮膚敏感者接觸後恐有紅疹等過敏反應；科技海綿若拿來洗碗，恐會甲醛與三聚氰胺中毒，對於腎臟及膀胱來說相當危險，可能罹患膀胱癌或腎臟癌。

四、「加熱與容器毒」：如用塑膠袋裝熱湯、使用不對的微波容器、燒烤油炸食物到焦黑。



使用塑膠袋或不合格的容器裝熱食、微波，容易產生塑化劑，導致生殖系統損傷、不孕，且有致癌風險，燒烤若已經焦黑，裡面的丙烯醯胺、異環胺、多環芳香氫等滿滿致癌物也對身體相當不友善。

五、「經皮毒」：洗頭水、乳液、面膜、保養品、化妝品、酸痛貼布藥膏、提神精油、髮膠、染髮劑。



所謂的經皮毒，會透過皮膚進入體內，由血液和淋巴擴散、累積的化學毒素，這些化學毒素約有0.5%的濃度會透過角質細胞間隙、汗腺或毛囊開口滲透到皮膚內部、累積在體內，長期下來可能引起細胞病變，甚至引發癌症發生。

洪永祥特別提醒：「經皮毒和透過口腔進入的毒素完全不同！」因肝臟的排毒功能可將90%以上吃進肚子裡的毒素代謝、分解，但經皮毒卻只有10%能排出體外，醫生表示，一旦接觸過量，輕則過敏、肝腎衰竭或不孕，重則可能致癌。

洪永祥表示，壞習慣務必越早戒除越好，除了減少接觸：「可多攝取足夠白開水增加水溶液性毒素排除、攝取膳食纖維跟益生菌增加腸道排毒、有氧運動增加排汗排出經皮毒、多攝取五顏六色蔬果增加抗氧化力與肝腎排毒功能」。

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