天冷沖熱水涼小心「一氧化碳中毒」！如洗澡時有這些症狀快去檢查

在冷冷的天氣裡，沖熱水澡是最幸福的事情了！



不過，台灣消防署表示，洗熱水澡也有幾點要小心，如果洗澡時覺得有噁心、頭暈、意識不清等情形，要警覺可能是一氧化碳中毒。

嚴重可致命 教這樣簡單檢查熱水器有否安裝錯誤（點圖了解更多）：

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消防署在粉絲專頁表示，氣象署預報10日公布，至12日台灣皆受大陸冷氣團影響，北台灣天氣明顯轉冷，可能只有10°C到12°C左右。

其他地區也偏冷，「當你被凍成冰棒，想要好好洗個熱水澡時，因為衣物堆積在陽台，造成空氣不流通，容易引發CO怪作祟，導致頭暈、嘔吐、四肢無力等輕度症狀，重度症狀為嗜睡、呼吸困難、抽搐等，嚴重者將失去生命」，所以一定要記得保持通風。

對此，消防署提醒，若家中安裝的是「屋外式熱水器」，要確認是裝在「屋外通風處」，若是通風不良場所，要選用「有強制排氣功能的熱水器」。

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檢查過後，如果發現熱水器安裝錯誤，要盡快找合格承裝業技術士遷移或更換熱水器，完成改善前，要保持室內通風。

另外，洗澡時如有噁心、頭暈、意識不清等情形，要警覺可能是一氧化碳中毒，可採取3步驟，「立即停止使用熱水器」、「打開窗戶通風，前往室外」、「身體不適請撥打緊急電話求助」。

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