深圳東莞交通｜穗莞深城際鐵路延伸至皇崗　東莞深圳地鐵將連接

今年東莞交通大爆發，日後去東莞旅行超方便！



東莞⇌深圳廣州城際鐵路有新進展，以後可直達這兩地！惦記了好久的東莞地鐵1號線，終於又有好消息！

項目進度到哪裏？多久能開通？現在就帶大家看看詳情~

穗莞深城際鐵路：最新進度！好消息+2

一個大膽的設想：廣州、東莞、深圳，三兄弟緊緊挨在一起，為何不能坐地鐵去？

正在快馬加鞭建設的穗莞深城際鐵路機前段（深圳機場至前海）、前皇段（前海至皇崗口岸），進度再次刷新！期待一下，建成開通後，在前海和寶安中心就能直達東莞，再也不用在路上堵車了！

機前段：順利下穿既有地鐵線

穗莞深城際鐵路機前段，西鄉站至固戍工作井區間順利下穿既有地鐵線。西鄉站至固戍工作井區間隧道採用兩台TBM-EPB雙模盾構施工，雙洞單線盾構隧道內徑8m，外徑8.8m，採用單層裝配式平板型混凝土管片。

小資料：

穗莞深城際鐵路機前段起於已開通的穗深城際深圳機場站，終至前海站，全長約15.2公里，採用地下敷設，全線共設3座車站——西鄉站、寶安站、前海站。該工程項目設計速度為160km/h，採用8輛編組的CRH6型動車組。



皇崗口岸站：開始主體結構施工

穗莞深城際鐵路前皇段，皇崗口岸站首塊底板順利澆築完成，標誌着該車站正式邁入主體結構施工階段。

小資料：

穗莞深城際前皇段線路起於穗深城際前海站（不含），止於皇崗口岸站，正線全長21.158公里，動走線長3.18單線公里，全線地下敷設。設超級總部站、皇崗口岸站2座地下站及中心公園存車場1處，線路設計時速160公里。



消息一出，不少小夥伴都表示期待！

除此之外，東莞這條途經10個鎮街的地鐵也有最新消息！

東莞地鐵1號線（黃江段）徵收完成，建設加快！

東莞黃江鎮信宜村最後一棟房屋被拆除，這標誌着東莞市軌道交通1號線黃江段及安置地塊所有徵收任務全部完成。

黃江作為東莞南部臨深重鎮，身處光明科學城與松山湖科學城之間的中心地帶。根據相關規劃，東莞市軌道交通1號線將與深圳軌道交通6號線在黃江實現無縫對接。

東莞軌道交通1號線將分三期建設，一期起於望洪站，終於黃江中心站，長57.46公里，途經望牛墩、洪梅、道滘、萬江、南城、東城、大嶺山、松山湖、大朗和黃江10個鎮街（園區），實現中心城區與水鄉片區、松山湖片區的快速聯繫。

東莞軌道交通1號線將分三期建設，與深圳軌道交通6號線在黃江實現無縫對接。（東莞市攻略通提供）

一期工程設車站25座、車輛段和停車場各1座，具有線路長、速度快、內聚外聯等特點，設計最高時速120公里，建成後將與已開通的2號線實現「十」字交叉換乘，未來1號線還將與廣州、深圳軌道交通互聯互通。

同時，東莞軌道交通1號線的望洪站、鴻福路站、東城南站等站點還可以便捷換乘穗深城際、佛莞城際、地鐵2號線、莞惠城際等多條軌道線路。

相信將來遊覽大灣區將會越來越方便！一起期待！

【本文獲「東莞市攻略通」授權轉載，微信公眾號：livedg0769】