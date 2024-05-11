西安地鐵驚現黑衣怪人　「頸部歪折如喪屍」嚇壞乘客　被警方帶走

大陸西安地鐵最近出現了一名黑衣怪客，只見他戴著連帽外套，脖子始終呈現超過90度垂下的姿勢。



但由於臉和頭部都被帽子遮掩，讓人看不清他的五官，照片被上傳到網路，引發一陣恐慌。

呈現超詭異姿勢 時不時發出聲音（點圖放大瀏覽）：

+ 5

據《紅星新聞》報導，最近多名西安網友發文表示，自己搭乘地鐵時遇到一名神秘黑衣怪客，總是把帽子壓低，背靠在車廂扶手旁，頭低到不行，呈現超詭異的姿勢，時不時還會發出聲音。

而在地鐵行進中，男子多數時間是低著頭的，只是偶爾抬頭環顧四周，但目光呆滯。

照片一出也引發網友恐慌，有人留言說「像是喪屍的開頭」，還說若如果突然衝過來怎麼辦。另有人說「是行為藝術嗎？」、「會引起不適」。

【延伸閱讀】台灣地鐵驚現猖狂痴漢 追着女子胸襲 抓到對方倒地繼續抓（點圖放大瀏覽）：

+ 11

但也有人覺得大驚小怪：

「不是防曬嗎？」

「正常啊，我之前心情極差也這樣，不在乎別人，和行屍走肉一樣。」

「會不會單純頸椎有問題？」

「就是累壞的打工人」

「睡著了嗎？到站了要不要叫醒他？」

【延伸閱讀】地鐵MMA｜台女與內地大媽初則口角繼而動武 互推後遭扯髮壓地上（點圖放大瀏覽）：

+ 19

對於乘客們的疑問，西安軌道交通集團工作人員回應，該名黑衣男子就是一般的乘客，也曾上前訊問他是否需要協助，但沒有得到任何回應。「對於網友擔憂的安全問題，他們也會密切關注，車廂都有巡車員，也會加大巡視力度。」

而據《經視直播》報導，9日晚間網路上出現一段該男子被警方帶走的影片，對此西安公安局地鐵分局民警回應，案件正在偵辦中，暫不方便透露。

延伸閱讀：

影/名古屋建築工地爆工安意外 起重機整台傾倒壓垮電線桿還波及鄰房

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】