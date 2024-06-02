深圳交通｜地鐵新站37個　新線直達東莞　未來磁浮2.5小時到上海

近日，「廣州到上海僅需3小時」的話題衝上微博熱搜，引發網友熱議。



高速磁浮，廣州至上海3小時，廣州至北京3.3小時，網友看後紛紛表示很期待。

滬（深）廣高速磁懸浮

據瞭解，廣州市政府辦公廳印發《廣州市綜合立體交通網規劃（2023-2035年）》，廣州正超前謀劃與其他超大城市間高速磁懸浮通道佈局及實驗線建設，預留京港澳高速磁懸浮、滬（深）廣高速磁懸浮2條通道。

磁懸浮列車時速到600公里，是當今世界最先進的軌道交通技術。若實際建成，滬廣兩市相距約1600公里，3小時以內即可通達；廣州至北京約2000公里，如果乘坐京港澳高速磁懸浮，京廣兩地交往時間也僅需約3.3小時，比高鐵要節省超過一半時間。

《規劃》提出，圍繞構建「一核一帶一區」區域發展格局，建設上海－汕頭－汕尾－深圳－廣州（滬深廣高速磁懸浮）、北京－韶關－廣州－佛山－珠海－澳門（京港澳高速磁懸浮）的磁懸浮線路，還有陽江－珠海－深圳高鐵（贛深客專西延線）、瓊州海峽通道。

其實，廣東預留磁懸浮線路的規劃，早在2021年開始浮現。2021年2月，廣東省自然資源廳發佈《廣東省國土空間規劃2020-2035年》公眾版，其中明確，省域空間內將預留縱橫兩條高速磁懸浮廊道，分別是縱向的京港澳高速磁懸浮廊道，橫向沿海的滬（深）廣高速磁懸浮廊道。

從線路的走向上看，京港澳高速磁懸浮對應的是「三橫六縱兩聯」中的京港澳通道，滬（深）廣高速磁懸浮對應的是國家沿海通道。

滬（深）廣高速磁懸浮沿海途經上海、汕尾、深圳和廣州；京港澳高速磁懸浮在廣東省內則自南向北串聯珠海、廣州和韶關；兩條磁懸浮高速的交會點都在廣州。

這也是廣東首次明確提出了兩大磁懸浮高速通道的構想。

今年初印發的《廣東省國土空間規劃（2021-2035年）》，再次提及「在京廣深、沿海等戰略通道預留規劃建設高速磁浮系統條件」。

也就是説，如果坐高速磁懸浮從深圳出發，深圳到上海約1500公里，大約2.5小時就可以互通深滬兩市；深圳至北京約2200公里，大約3.6小時可到達北京。

大家是不是超期待？

當然，以上提出的所有規劃，目前僅是預留廊道，並非是進入規劃建設階段的新線路，最終線路如何，仍有待揭曉。

下面我們還是一起來看看近期深圳地鐵進展，有沒有你日思夜想的「夢中情線」呢~

深圳地鐵新建設最新進展👇👇👇

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1. 深圳地鐵10號線東延至東莞

近日，深圳公共資源交易中心官網發佈了深圳市軌道10號線東延深圳段交通詳細規劃採購項目招標公告。

根據《深圳市軌道交通線網規劃（2016—2035）》，為加強平湖、鳳崗之間的軌道聯繫，規劃10號線東延由平湖雙擁站引出，向東經東莞鳳崗後至龍崗中心城黃閣坑數碼城站，與16號線、21號線換乘。

項目介紹：

深圳地鐵10號線也稱「深圳地鐵坂田線」，是深圳東部的重要交通支撐，於2020年8月18日開通運營，全長29.34公里，設車站24個，其中換乘站10個，線路經過福田、龍崗兩大區域。

調整後10號線線路全長41.9公里，東延段長約10公里，其中深圳段兩端合計約3公里，中間東莞段約7公里。

10號線東延段（10公里）車輛基地考慮在東莞境內選址，車輛段出入段線位於深圳境內。



2. 深圳將新增37個地鐵站

深圳地鐵線路又要有新變化啦~早前，深圳地鐵6條線路、37座車站的公示結束了。

本次擬定名稱線路：

6號線支線二期、7號線二期、11號線二期、12號線二期、13號線二期(南延和北延）、16號線二期，共計6條線37座車站



各站點擬定名稱：

•軌道6號線支線二期：光明城站、虹橋公園站、碧眼站；

•軌道7號線二期：北大站、深大麗湖站；

•軌道11號線二期：崗廈北站、中大八院站、華強南站、紅嶺南站；

•軌道12號線二期：蠔鄉站、沙蠔站、龍津站、步涌站、朗下站、松崗站；

•軌道13號線二期(南延和北延）：東角頭站、歌劇院站、潮汐公園站、光明中醫院站、光明城站、德雅路站、鳳凰城站、月亮路站、將圍站、新莊站、公明廣場站、上村站、下村站、李松蓢站；

•軌道16號線二期：西坑站、安良站、福坑站、大康站、園山站、大安站、吉溪站、金源站。



3. 深圳地鐵14號線西延段啓動

近日中國深圳政府採購網公佈《深圳市軌道14號線西延段交通詳細規劃採購項目招標公告》，14號線西延段正式啓動。

項目介紹：

軌道14號線西延段線路起自崗廈北站，向西經過會展中心和購物公園片區、下穿深圳高爾夫地塊後，進入香蜜湖片區，線路長度約4.5km。



4. 深圳地鐵13號線一期建設收尾衝刺

深圳地鐵13號線一期南段建設進入收尾衝刺階段。按計劃，首期將開通南段7個地鐵站，將於今年年底正式運營。

項目介紹：

地鐵13號線一期起自南山區深圳灣口岸站 ，止於寶安區上屋站 ，線路全長約 22.4 km。線路共設車站 16 座，其中換乘車站 11 座。全部為地下線，線路兩端均預留延伸條件。沿線設內湖全地下停車場，出入線與人才公園站接軌。

該線路的一期工程於2018年1月10日正式開工建設，它從深圳灣口岸至上屋北，串聯南山深圳灣總部基地、科技園、西麗高鐵樞紐、留仙洞總部基地、白芒科研機構以及寶安石岩片區。



5. 深圳地鐵6號線支線二期進入砌築和機電安裝階段

近日，地鐵6號線支線二期光明小鎮站順利通過站後安裝及裝修樣板工程驗收，為站後施工全面順利進場吹響了號角，標誌着項目全面進入砌築和機電安裝階段。

項目介紹：

6號線支線二期工程敷設在光明區內，起自6號線支線一期工程光明站（原翠湖站），終至光明城站 ，線路全長約 4.944 km，共設 3 站。站點為：光明小鎮站、華夏站、光明城站。

全線預計2025年建成，屆時將提升光明區域交通便利度，對深化深莞一體化建設發展也具有重要意義。



6. 深圳地鐵8號線三期首座貫通隧道

地鐵8號線三期溪涌車輛段試車線區間盾構順利貫通，這是地鐵8號線三期首座貫通隧道項目施工取得重大進展。

項目介紹：

地鐵8號線三期工程起於鹽田區8號線二期小梅沙站，止於大鵬新區溪涌站，全長約 3.7 km。主要建設內容包括地下軌道、 1 座地下車站、溪涌車輛段等。正線均為地下線路；共設站 1 個。

建成通車後，8號線三期與一期、二期、2號線及2號線三期工程線路貫通運營，將形成貫通南山、福田、羅湖、鹽田和大鵬的軌道交通骨幹線路。



7. 深圳地鐵15號線

地鐵15號線接連實現創業路站、學府路站、打石山站三座車站啓動圍護結構施工；聽海路站、前保站、月亮灣公園站三座車站完成主體階段交通疏解等重大工程突破，推動項目高效快速向前推進。

項目介紹：

地鐵15號線作為第五期建設規劃中的首條地鐵線路，也是串聯前海、南山和寶安中心區的首條環線線路，線路起自聽海路站，止於聽海路站，全長 32.2 km，設站 24 座。

線路建成後，將提升科技園、寶安老城區、南山後海等片區軌道覆蓋服務水平，對蛇口、高新北片區、留仙洞、寶安中心區、西麗和未來科技城等重點片區的發展具有重要意義。



8. 深圳地鐵16號線二期工程順利

16號線管廊三標新屋站至橫塘站區間墩子河頂管工程順利貫通，16號線二期安良站D出入口頂管過街通道順利貫通。

項目介紹：

地鐵16號線二期線路由16號線一期工程起點大運站引出，沿龍崗大道、長江埔路、萬福路、公園路、沙荷路、惠鹽中路敷設，終至西坑站。線路全長約 9.46 km，設站 8 座（其中 2 座換乘站），全線採用地下敷設。新建西坑停車場 1 座。

預計2025年建成後，將有效加強龍崗中心城與園山片區聯繫，實現東部中心「內聚外聯」。



9. 深圳地鐵7號線二期進入機電安裝及系統工程施工階段

隨着最後一組軌排平穩鋪設完成，7號線二期（東延） 工程實現「短軌通」，標誌着項目全面進入機電安裝及系統工程施工階段，向開通初期運營邁出堅實的一步。

項目介紹：

7號線二期（東延）線路由7號線一期工程終點西麗湖站引出，沿麗水路、學苑大道敷設，終至學府醫院站 。線路全長約 2.28 km，設站 2 座，全線採用地下敷設方式。站點：北大、學府醫院。其中，學府醫院站與27號線（規劃）換乘。

預計2025年建成後，7號線二期（東延）將串聯起深港合作區與西麗湖國際科教城。



10. 深圳地鐵11號線二期系統設備安裝工程首件驗收通過

地鐵11號線二期系統設備安裝工程首件驗收順利通過，標誌着該項目建設在施工進度和技術質量方面取得階段性成果，為推進後續工程奠定了堅實基礎。

項目介紹：

地鐵11號線二期工程起於崗廈北站（不含），主要沿深南大道—福華路—南園路—埔尾路—金華街敷設，止於紅嶺南站。線路全長約 4.39 km，共設 3 座車站：中大八院站、華強南站、紅嶺南站，另含11號線機場北停車場改擴建工程。

地鐵11號線二期建成後，將滿足深圳市東西向發展主軸中心間快速通達運營的需要。



未來深圳的交通將會更方便，最期待哪條地鐵線路？

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