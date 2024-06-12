山寨版周杰倫「黑倫」開騷現撲飛潮 票價出爐一原因越遠越貴
撰文：中天新聞網
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周杰倫每當開演唱會，總會吸引歌迷搶票，但沒想到的是，「山寨周杰倫」開演唱會，同樣引發瘋搶，但卻出現有趣現象，那就是越後面的位置，價錢越貴。
最近越來越多人模仿周杰倫，大陸更是出現各式各樣的周杰倫，不過一名直播主「黑倫」不僅外貌與周杰倫本尊神似，連演唱歌曲時的聲音動作，都能模仿地維妙維肖，日前更是直接開起個人演唱會。
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不過令人感到詫異的是，黑倫在大陸舉行的小型演唱會，頭排價格約為500人民幣，中間區塊的價位1500元人民幣，最後排的座位要價2000人民幣，與一般演唱會「越前排越貴」的情況相反。不少網友便開玩笑地說：「最後一排最貴，因為越像周杰倫。」
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黑倫的首場演唱會吸引不少歌迷前往，現在他甚至要來開「巡迴演唱會」，包含蘇州、上城、太原、西安、文灶、明發等地，大陸走透透開唱。
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