「不丹周杰倫」參演新戲獲國際注目　多元宇宙持槍戲份掀輿論

周杰倫近年來出現不少外型神態與他相似的素人，也讓網民戲稱周杰倫已是個族群，近期更因為在休假而表明自己是「勿擾模式」。近期受歡迎程度堪稱「不丹周杰倫」的不丹搖滾歌手坦丁旺楚克（Tandin Wangchuk，又譯：坦丁旺契克），演出新作《不丹沒有槍》（The Monk and The Gun）一場他迷上電影《007量子危機》、仿效丹尼爾克雷格耍槍英姿的戲，可愛的演出深具魅力，除成為《不丹沒有槍》一大亮點，更助該片狂奪瑞士、溫哥華、孟買等國際影展3座觀眾票選獎，並晉級奧斯卡15強。



外型酷帥的坦丁旺楚克，目前是不丹另類搖滾樂團「迷霧看台」（Misty Terrace）主唱。該樂團是不丹第一個打破國界限制的現代樂團，除歌迷成員覆蓋了印度北部、尼波爾以及錫金等喜馬拉雅地區，在國際也有相當知名度。坦丁旺楚克曾隨「迷霧看台」受邀前往19個國家巡演，更是吸粉無數。

坦丁旺楚克在電影中飾演喇嘛，其實現實中也是一位型男！（按圖了解）

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而《不丹沒有槍》是坦丁旺楚克斜槓演員的首部電影，他為片剃髮飾演「塔西喇嘛」，因幫師父尋找槍枝而下山，從沒見過槍長什麼樣的他，途經雜貨店、卻迷上了電視播放的《007量子危機》男主角丹尼爾克雷格，才恍然大悟槍的用途。

《不丹沒有槍》劇情描述，2006年不丹迎來現代化改革，除成為世界上最後一個開放電視和網絡的國家，不丹國王更決定做出重大改變：實現民主化。然而深感幸福的不丹人民似乎不太歡迎這項改變，選委會只好舉行一場「模擬大選」，教民眾該怎麼選舉。但當他們抵達「烏拉村」舉辦時，竟看到一名喇嘛帶着一把槍，準備進行一場神秘儀式。電影將於6月7日在台灣上映。

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